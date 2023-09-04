«Какой молодец, здорово»: Президент Путин восхитился стихами юного нижегородца

Владимир Путин пообещал помочь нижегородскому школьнику с изданием стихов. ФОТО: Скрин видео "Москва. Кремль. Путин"

Во время прямого эфира встречи «Разговоры о важном», которую провел со школьниками президент России Владимир Путин, юный нижегородец Григорий Васильев прочитал свои стихи. На всю страну он прочитал стихотворение «О Родине».

Засветился туман белой зорькою,

В том настала краю благодать,

Тихой степи молчание робкой,

Я люблю за весной наблюдать.

Тихо плещется в озере рыба,

Еле слышно поет соловей,

Вижу благоуханье природы,

Слышу шорохи разных зверей…

Едва школьник закончил чтение, как президент восхитился его творчеством.

- Молодец какой! Здорово! – похвалил президент юного поэта.

Известно, что мальчик учится в недавно открывшейся Школе 800. При этом активно занимается творчеством – играет на музыкальных инструментах, ходит в театральную студию, пишет стихи. К слову, именно творчества касался и его вопрос президенту.

- Мои друзья в разных городах страны, которые тоже пишут стихи и занимаются прозой, готовы делиться творчеством с людьми и народом. Но мы сталкиваемся с такой проблемой, что очень мало площадок, где поэты и писатели со всей страны могли бы обмениваться опытом, читать стихи и слушать. Не хватает тренеров и мастеров, которые могли бы на своих лекциях объяснять, как правильно писать стихи и как заниматься писательским искусством. Не хватает и информационной поддержки от государства, - пожаловался подросток. - И у меня появилась идея – что если создать клуб молодых авторов, где в самых разных городах России на платформах поэты и писатели могли бы делиться своим творчеством, общаться и учиться чему-то новому.

Президент пообещал обсудить этот вопрос с министерством культуры и администрацией президента. И если таких площадок действительно не хватает, то решить этот вопрос. К слову, отдельно глава государства пообещал помочь и самому школьнику.

- У тебя много стихов? Как ты их издаешь? – поинтересовался президент у подростка уже после окончания встречи. Кадры их встречи были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».

- Нет, пока только хочу договориться с какой-нибудь организацией, чтобы их издавать, - ответил Гриша.

- Ну, будем считать, что ты договорился, - заверил его президент.