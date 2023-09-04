Похолодание до +10 градусов и дожди придут в Нижний Новгород в четверг

В Нижний Новгород придет осенняя погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жаркое бабье лето, с которого начался сентябрь, сменит осенняя сырая погода. Уже к концу этой недели в Нижнем Новгороде похолодает до +10 градусов. Однако, к счастью, похолодание будет кратковременным, и уже в выходные вновь вернется тепло.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в начале недели сохранится летняя погода: в понедельник и вторник в Нижнем Новгороде ожидается +22…+24 градусов, ночью +12….+14. Дождей не предвидится, будет облачно с прояснениями.

А вот в среду начнутся дожди, хотя будет еще тепло: +22 градуса. Однако ночью температура воздуха упадет до +8, и уже в четверг днем столбики термометров покажут +12 градусов. Небо затянет тучами, будут идти дожди.

В пятницу похолодает еще больше: синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде не выше +10 градусов и дожди. К счастью, это похолодание будет кратковременным, и уже в выходные вернется 20-градусное тепло. В субботу и воскресенье обещают без дождей, что не может не радовать.