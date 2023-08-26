«Мегу» в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за короткого замыкания

Прибывшие на место спасатели установили, что произошло короткое замыкание.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Нижнем Новгороде из торгово-развлекательного комплекса «Мега» эвакуировали сотрудников и посетителей. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании в ТРК поступило в диспетчерскую службу МЧС 26 августа в 15.44. Первые подразделения спасателей, прибывшие на место, установили, что произошло короткое замыкание в электрощите магазина «Эльдорадо». Последующего горения не было.
Из торгового комплекса самостоятельно эвакуировались 1500 человек, в том числе 400 детей.
Ранее мы сообщали о том, что 4 августа в Нижнем Новгороде из ТЦ «Фантастика» эвакуировали посетителей и сотрудников. Тогда было установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.