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Происшествия26 августа 2023 14:15

«Мегу» в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за короткого замыкания

Последующего горения в торговом комплексе не было
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Прибывшие на место спасатели установили, что произошло короткое замыкание.

Прибывшие на место спасатели установили, что произошло короткое замыкание.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижнем Новгороде из торгово-развлекательного комплекса «Мега» эвакуировали сотрудников и посетителей. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в ТРК поступило в диспетчерскую службу МЧС 26 августа в 15.44. Первые подразделения спасателей, прибывшие на место, установили, что произошло короткое замыкание в электрощите магазина «Эльдорадо». Последующего горения не было.

Из торгового комплекса самостоятельно эвакуировались 1500 человек, в том числе 400 детей.

Ранее мы сообщали о том, что 4 августа в Нижнем Новгороде из ТЦ «Фантастика» эвакуировали посетителей и сотрудников. Тогда было установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

ЧППроисшествия: ЧП