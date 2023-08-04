Посетителей и сотрудников нижегородского ТЦ «Фантастики» эвакуировали 4 августа. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

4 августа в Нижнем Новгороде из ТЦ «Фантастика» эвакуировали посетителей и сотрудников. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

– В 19.28 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации, – отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожарные выехали на место. По приезде они начали проверку в торговом центре. После ее проведения было установлена, что произошло ложное срабатывание.

Напомним, ТЦ «Индиго» эвакуировали в Нижнем Новгороде 30 июня. По информации ведомства, вызов оказался ложным. Как сообщают в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород» в «Бургер Кинге» сработала сигнализация из-за полыхающей котлеты, однако сотрудники МЧС возгорания на месте происшествия не обнаружили.

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