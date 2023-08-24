Два бассейна, швейный класс и дворик для детского творчества: Чем удивит учащихся новый корпус «Школы 800» в Автозаводском районе

"Школа 800" в Автозаводском районе готова к учебному году. Фото: Мария СОРОКИНА

Вторая по счету «Школа 800» построена в Нижнем Новгороде на Южном бульваре и уже готова к работе. 1 сентября она откроет свои двери для более 600 учащихся, которые уже сейчас подают документы на зачисление. Экскурсию по новому корпусу провел директор «Школы 800» Марк Сартан. Первое, на что он обратил внимание — корпус спроектирован таким образом, что потоки учащихся не будут пересекаться. Так, вход для первоклашек располагается правее центрального крыльца. Старших туда не пустят.

Пространства для творчества во дворе

Проходим рамку на входе и оказываемся в коридоре с зонами для отдыха. Директор продолжает рассказывать о преимуществах школы. Коридоры здесь действительно шире и просторнее привычного, они расширяются в местах, где расположены зоны отдыха.

Коридоры в школе очень просторные. Фото: Мария СОРОКИНА

Справа располагается медицинский блок. Он специально размещен ближе к выходу, а не где-то на третьем этаже, чтобы ребенок мог быстро его найти.

Медицинский блок располагается на первом этаже недалеко от входа. Фото: Мария СОРОКИНА

В медблоке есть все необходимое, даже душ и туалет. Следом по коридору попадаются раздевалки для учащихся, всего таких восемь.

В медблоке есть даже душ с туалетом. Фото: Мария СОРОКИНА

Тем временем Марк Сартан указывает на озелененные участки за окном. По его словам, их нарочно никак не украшали, эту задачу оставили школьникам.

- Характерной особенностью этого здания являются несколько внутренних двориков. Здесь очень удобно проводить не только досуг, но и мероприятия, линейки совместные сборы. Кроме того, сохраняется возможность благоустраивать территорию. Есть в мыслях отдать это детям, чтобы они придумали как здесь все устроить. Для школы иногда очень важно пустое место. Если взрослые все продумают, то у детей уже нет простора для творчества, - заметил он.

Пищеблок и библиотека-коворкинг

Проходя по прямой через очередную дверь, попадаем в ярко оформленное помещение с умывальниками. Дальше по коридору — столовая, рассчитанная на 550 учащихся. Как объяснил директор автозаводского корпуса Дмитрий Бердышев, потоки младших и старших классов не должны пересекаться. У разных классов разное время приема пищи.

Столовая рассчитана на 550 мест. Фото: Мария СОРОКИНА

Далее по коридору — библиотека. В современной и технологичной школе нашлось место таким традиционным вещам, как книги в бумажном формате. Закуплены не только книги, но и учебники. В ближайшие дни всю необходимую литературу привезут в школу со склада.

Вообще, современная библиотека — это не только про выдачу книг. В ней имеется несколько разных зон, в том числе, коворкинги и рабочие пространства для групповых занятий. Кроме того, здесь можно отдохнуть и скрасить время прочтением любимого литературного произведения.

В библиотеке есть рабочие зоны и коворкинги. Фото: Мария СОРОКИНА

Есть в школе и свой актовый зал. В нем, например, будут проходить торжественные мероприятия в День знаний.

Шить будут не только девочки

Почти каждый класс в школе — универсальный и есть возможность как угодно устраивать пространство для удобства занимающихся. Вся мебель устроена так, что ее можно двигать — собирать столы в один большой круг, или в несколько небольших кружков для решения задач коллективом.

Учебные классы могут трансформироваться. Фото: Мария СОРОКИНА

Педагоги и учащиеся не привязаны к отдельному кабинету, и это очень удобно для построения сетки занятий. Исключение составляют узко специализированные классы. Так, в кабинете информатики установлено 13 современных и мощных компьютеров.

В кабинете информатики установлены мощные компьютеры. Фото: Мария СОРОКИНА

За передвижной перегородкой располагается точно такой же класс и при желании можно объединить пространство. В целом каждый класс рассчитан на 25 учащихся.

Следующая остановка — кабинет с 12-ю швейными машинками, оверлоком, портновским манекеном и примерочной. Директор школы сразу же предупреждает — это не класс для девочек, а кабинет текстиля и дизайна:

В классе дизайна и текстиля смогут заниматься не только девочки, но и мальчики. Фото: Мария СОРОКИНА

- Мы в «Школе 800» не делим технологию на девочек и мальчиков, считаем это устаревшим подходом. Дети, когда проходят технологию, могут по желанию выбрать, как разделиться либо, в соответствии с программой, двумя подгруппами по очереди переходить от одного типа технологии к другому. Практика показывает, что с различными задачами прекрасно справляются и девочки, и мальчики. Им это интересно.

В соседнем помещении находится столярная мастерская. Там имеется все необходимое, чтобы не только собрать табурет или скворечник, но и покрыть его лаком. В целях безопасности на каждом рабочем столе припасен защитный экран, а в углу стоят огнетушители.

Так выглядит еще один кабинет технологии. Фото: Мария СОРОКИНА

Физкультура в бассейне и на улице

Уроки физкультуры учащимся автозаводского корпуса точно понравятся, ведь здесь для этих целей есть целых два бассейна попеременной глубины. Глубина чаши для учащихся младших классов составляет от 80 до 120 см, чаши для старшеклассников — от полутора до 3,5 метров.

В школе есть два бассейна. Фото: Мария СОРОКИНА

Также есть одно специальное устройство для того чтобы маломобильные дети наравне с остальными могли заниматься плаванием, но пока заявлений от таких детей в школу не поступало. При необходимости школа будет докупать необходимое оборудование, в том числе, и для детей с ограничениями по мобильности.

Для маломобильных детей в бассейне имеется специальное устройство. Фото: Мария СОРОКИНА

А еще в спортивном блоке есть два зала — тренажерный и игровой, оба устроены так, чтобы занятия физкультурой даже в непогоду были максимально разнообразными и интересными.

Игровой зал такой же, как и в первом корпусе. Фото: Мария СОРОКИНА

На улице перед школой размещены игровые площадки, уличные тренажеры и беговая дорожка. При желании учащиеся могут заниматься спортом и там.

Перед школой есть площадка для игр. Фото: Мария СОРОКИНА

Как отметил Марк Сартан, в настоящее время школы стараются строить так, чтобы они подходили под три часа занятий физкультурой в неделю. Для этих целей требуется больше инвентаря и больше площадок. В «Школе 800» уже есть все для того, чтобы перейти на трехчасовой формат.

Напомним, «Школа 800» - это школа полного дня. При выходе на полную мощность все корпуса смогут обучать 4100 детей. В настоящее время построены две «Школы 800» - в Автозаводском районе и в Верхних Печерах.