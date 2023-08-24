Судно на подводных крыльях «Метеор-120Р». Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» спустили на воду в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Метеор-120Р» спустили на воду для прохождения испытаний. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

«Метеор-120Р», названный в честь конструктора Алексеева, спустили на воду для прохождения испытаний. Разбила бутылку шампанского о носовую часть судна и тем самым стала его «крестной матерью» дочь великого конструктора Татьяна Ростиславовна Алексеева.

«Крестной матерью» судна стала дочь великого конструктора Татьяна Ростиславовна. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Глеб Никитин отмечает, что «Метеор-120Р» – это первое судно из заказа для региона.

Напомним, «Метеор 120Р» - это скоростное судно, которое рассчитано на перевозку 120 пассажиров. Салон судна оснащен системами кондиционирования, мультимедийными системами, в кормовой части для пассажиров организуют кафе-бар. Строительство «Метеора 120Р» осуществляется с применением отечественных разработок.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен