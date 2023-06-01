Третий «Метеор 120Р» получит Нижегородская область по договору лизинга. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Третье скоростное судно «Метеор 120Р» получит Нижегородская область по договору лизинга. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, на площадке конференции ЦИПР в присутствии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина состоялась церемония подписания договора между АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и ООО «Компания по развитию скоростного судоходства «Водолет». Теперь в регионе будут эксплуатировать три «Метеора».

- Это позволит расширить географию нашего «крылатого» флота до Ярославля вверх по Волге и до Казани – вниз. «Метеор» с его габаритами – почти 36 метров в длину и 10 метров в ширину, скоростью 65 километров в час и дальностью хода до 700 километров легко преодолеет путь через водохранилища, - заявил Глеб Никитин.

Напомним, «Метеор 120Р» - это скоростное судно, которое рассчитано на перевозку 120 пассажиров. Салон судна оснащен системами кондиционирования, мультимедийными системами, в кормовой части для пассажиров организуют кафе-бар. Строительство «Метеора 120Р» осуществляется с применением отечественных разработок.