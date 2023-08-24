Благоустроенный сквер на улице Гороховецкой открыли в Нижнем Новгороде

В сквере установили детскую площадку. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде открыли благоустроенный сквер на улице Гороховецкой. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Спортивная площадка в сквере. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В сквере высадили более 500 деревьев и кустарников, установили детскую и спортивную площадки, теннисный стол, качели.

Парковые качели. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Напомним, 2 августа рядом со сквером открыли бюст-памятник бывшему начальнику Горьковской железной дороги Омари Шарадзе. Сотрудники ГЖД предложили переименовать сквер и назвать его в честь Омари Шарадзе. Эту идею мэр Нижнего Новгорода обсудит с коллегами и депутатами.

Благоустроенный сквер на улице Гороховецкой. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

– Что касается благоустройства общественных пространств, в целом, то ежегодно для того, чтобы у нижегородцев была возможность прогуляться в новых скверах, стараемся большую часть пространств открыть летом. На данный момент готовы уже 25 из них. На остальных идут активные работы, – добавил Юрий Шалабаев.

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