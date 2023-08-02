Памятник бывшему начальнику ГЖД Омари Шарадзе открыли в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба ГЖД – филиала ОАО «РЖД»
Бюст-памятник бывшему начальнику Горьковской железной дороги Омари Шарадзе открыли в Нижнем Новгороде 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД – филиала ОАО «РЖД».
– Омари Хасанович был новатором в работе железных дорог. Благодаря его высокому профессионализму и деловым качествам были внедрены современные технологии, обеспечивающие высокое качество транспортного обслуживания, как в сфере грузовых, так и пассажирских перевозок, – отметил начальник ГЖД – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.
Памятник был установлен перед Инженерным центром ГЖД на площади, которой недавно было присвоено имя Омари Шарадзе.
Ранее мы сообщали о том, что на улице Большой Покровской и у памятника Минину стартовали ремонтные работы.
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