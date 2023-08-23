Нижегородский IT-кампус «НЕЙМАРК» провел соревнования на киберполигоне. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородский IT-кампус «НЕЙМАРК» провел соревнования для школьников на киберполигоне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, соревнования прошли 23 августа. В них приняли участие 74 школьника - участника программы дополнительного образования от ИТ-кампуса мирового уровня «НЕЙМАРК». На киберполигоне есть большое количество кейсов различной сложности для подготовки будущих высококвалифицированных специалистов по информационной безопасности.

В соревнованиях приняли участие школьники. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Потребность в специалистах, которые умеют расследовать инциденты информационной безопасности и разбирать их последствия, неумолимо растет. Поэтому кибербезопасность станет одним из магистральных направлений научно-образовательной экосистемы будущего ИТ-кампуса, - отметил советник губернатора Нижегородской области по вопросам развития ИТ-сектора Валерий Черепенников.

Участникам соревнований удалось в режиме реального времени проанализировать действия виртуального нарушителя при помощи современных средств обнаружения компьютерных атак. Кроме того, участники продемонстрировали навыки противодействия киберинцидентам на защищаемой инфраструктуре и ликвидировали последствия компьютерных атак.

Вице-президент ГК «ИнфоТеКС» (разработчик киберполигона) Илья Каинов отметил, что ребята справились с задачами в два раза быстрее, чем многие взрослые.

Напомним, весной в Нижнем Новгороде началось строительство межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня.