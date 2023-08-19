Салют «в форме сердца» прогремел над Нижним Новгородом 19 августа. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

День города в Нижнем Новгороде завершился грандиозным салютом. В этом году салют запускали сразу на семи площадках – во всех районах города, кроме Приокского. Там праздничные мероприятия проходили в парке «Швейцария», поэтому пришлось обойтись без салюта. Главной праздничной площадкой по традиции стала площадь Минина – здесь в девять вечера начался концерт Егора Крида. Это стало первым выступлением артиста после нескольких месяцев перерыва и возвращения в Россию.

- Нижний, спасибо, что выбрали меня. И я надеюсь, что вас не подведу, - обратился к зрителям артист. - Рад отметить с вами перерыв в четыре месяца.

Сразу после концерта над главной площадью города прогремел праздничный салют. Некоторые его залпы оказались в форме сердца, что особенно впечатлило зрителей. Посмотреть фейерверк собрались тысячи нижегородцев со всего города.