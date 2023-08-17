Увяз в болоте по плечи: В Нижегородской области овчарка Урма помогла спасти пропавшего 16-летнего парня

Собака Урма взяла след и помогла найти парня в болоте. Фото: ФСИН России по Нижегородской области.

Служебная собака помогла спасти жизнь 16-летнего юноши в Нижегородской области. 12 августа Евгений и его товарищ отправились отдохнуть на Волге в районе Лыскова. Молодые люди провели там весь день и вечер, а ближе к ночи решили отправиться обратно домой. В результате Евгений пропал и найти его оказалось не так уж легко.

- Они утром ходили отдыхать и купаться на Волгу, - вспоминает инфорг поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Наталья, - они переплыли озеро с одного берега на другой, а когда обратно приплыли — увидели, что у них украли вещи. Все это происходило поздно вечером. В темноте они стали искать дорогу, но заплутали. Хотели срезать путь, пошли через камыши и попали в болото. Один выбрался, а другой нет. На тот момент они разошлись и не видели друг друга.

Друг Евгения выбрался на берег, но сколько бы ни искал товарища, найти так и не смог. Опомнившись, он побежал за помощью и сообщил в полицию о пропаже. Полицейские мгновенно подключились к поискам и передали информацию поисково-спасательным отрядам.

- Пропал юноша 16 лет. Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, русые волосы, глаза серо-голубые, - сообщалось в ориентировке.

Как сообщили в пресс-службе ФСИН, на следующий день к поискам присоединились кинолог ИК-16 Александр Семагин и его собака по кличке Урма. Хвостатая помощница уверенно взяла след и привела участников поисков к болотистой местности. Спустя некоторое время кинолог обнаружил попавшего в беду молодого человека. На тот момент Евгений уже по плечи был в болоте и его затягивало все сильнее. К счастью, помощь вовремя подоспела и волонтеры услышали в рацию заветное: «Найден, жив!». Парня вытащили из болота и передали медикам для осмотра и оказания помощи.

- Когда мне поступило предложение присоединиться к поискам, я согласился ни секунды не думая, потому что был уверен в своих силах и силах своего напарника Урмы. Многолетние поисковые тренировки не могли завершиться иначе, после того как собака встала на след, я был уверен в благополучном исходе, - рассказал кинолог Александр Семагин, который нашел молодого человека.

Сейчас жизни и здоровью Евгения уже ничто не угрожает. Молодой человек благополучно вернулся домой к родным и вынес из этой ситуации определенные выводы. А волонтеры и полицейские продолжают работать над тем, чтобы таких ситуаций было как можно меньше.

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