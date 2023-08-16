«Было ощущение, что звёздам как-то помогли»: Нижегородец Сергей Лаптев о закулисье шоу «Выжить в Дубае», соперниках и новых фанатах

Сергей хочет переехать из глубинки в Москву и покорить её своим творчеством. Фото: телеканала ТНТ.

Показ экзотического реалити-шоу «Выжить в Дубае» с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой продолжается на телеканале ТНТ. Из 12 отснятых выпусков зрители уже смогли увидеть и обсудить восемь выпущенных серий. За это время в коллективе «народных» и «звёздных» участников произошло множество конфликтов, было пролито немало слёз, а страсти всё продолжали накаляться. В проекте принимал участие и Сергей Лаптев из поселка Воскресенское Нижегородской области, в одном из выпусков шоу он состязался в индивидуальных соревнованиях с актрисой Анной Хилькевич. Нижегородцу немного не хватило удачи и он проиграл, покинув шоу. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с Сергеем и узнал шокирующие подробности о закулисье проекта. Какие интриги были между участниками, помогали ли продюсеры «звёздной» команде, у кого были романтические отношения на шоу – об этом и о многом другом читайте в нашем интервью.

– Что вам дало участие в шоу?

– Участие в шоу подарило мне возможность встать на высокую ступень уверенности в себе, понять не на словах, а в реальности, что каждый человек создаёт свою личность самостоятельно, за счёт преодоления своих страхов. Практика участия в подобных шоу даёт человеку возможность быть более раскрепощенным, уверенным в себе, а также появляется желание участвовать в чем-то новом, не боясь за то, что не получится.

– Появились ли фанаты или хейтеры?

– С момента появления меня на экране ТНТ стало гораздо больше подписчиков в соцсетях, чему я, естественно, рад. Если говорить про фанатов, то они были, так как в своём посёлке, за счёт того, что я постоянно выступаю с вокальными номерами на сцене, их стало немного больше за счёт проекта. Думаю, их было бы больше, если бы я продержался в проекте больше времени, но не получилось. И хейтеров было бы больше в этом случае. Читая комментарии под выпусками шоу, дуба даешься от злости и зависти людей! Кому-то вообще не нравится народная команда, пишут о том, что могли бы более харизматичных участников подобрать и так далее. Зачем? Задача организаторов и была пригласить на шоу обычных людей! Хотя самыми народными, как я считаю, были Настя и я.

К сожалению, Сергей выбыл из проекта. Фото: телеканала ТНТ.

– Какие слова о себе слышали?

– Люди мне говорят, что очень жалко, что я так мало продержался. На улице часто слышу от людей: “О привет человек из Дубая!”, “Как там в Дубае?”, “Привет звезда!”. И всех очень интересует, какие на самом деле звезды в жизни. В комментариях писали обо мне чаще хорошее: "Хороший и достойный человек, жаль что так получилось", "Только Серёжа и девушка бодибилдер на народ похожи", "Сергея отправили, Диму вернули, придите в себя!", "Хилькевич выиграла конкурс за счёт Сергея, лучше бы ушли оба...!”

– Продолжаете ли вы общение с кем-то с проекта?

– С участниками проекта частенько переписываемся, у нас есть общий чат в телеграме, где вся народная команда, кроме Димы Сударикова. Так получилось... Обсуждаем яркие моменты выпусков и делимся впечатлениями.

– Насколько ваши ожидания от шоу совпали с реальностью?

– На самом деле я думал, что на протяжении шоу команды будут соревноваться друг с другом, в принципе так и есть, но объединения я не ожидал! И это здорово, так как шоу становится непредсказуемым! Признаюсь, опасался того, что могут отправить одного в команду звезд. Тут мне, думаю, было бы морально тяжело. Отлично придумали, что теперь каждый сам за себя, но голосование не даёт участникам расслабиться!

– Какие были впечатления, когда вы оказались в самом дорогом отеле в Дубае?

– Лично мне очень понравился потрясающий вид с балкона как днём, так и ночью! С одной стороны море, с другой пальма. Невероятные ощущения от того, что это не сон, а все происходит наяву с тобой и ты не просто приехал сюда на отдых, а участвуешь в крутом шоу! Понравилась роскошь в еде, а именно разнообразие фруктов и морепродуктов, которых ты никогда не ел, но хотел попробовать! Дубаи было видно, кстати, не только с балкона, но и с огромной белой кровати и даже из ванны.

После шоу у Сергея стало больше подписчиков в соцсетях. Фото: телеканала ТНТ.

– Как проходило знакомство со звездами?

– Со звездами общаться особо не удалось, так как я не застал объединения народной и звёздной команд в одну. Перекидывались с ними только во время испытаний парой фраз. Ребятам, которые остались в проекте дольше, удалось пообщаться побольше, в отличие от меня.

– Куратором народной команды была Ляйсан Утяшева. Расскажите о ней, какая она в жизни?

– Ляйсан умная, красивая девушка, которая всегда подбадривала нас, стараясь вселить надежду на победу, но наша команда так и не смогла победить и вырваться в отель. Для меня она в жизни такая же, как на экране.

– Что происходило, когда камеры отключались?

– Настолько каждый день был насыщен событиями, что казалось, что прошёл не один день, а целая неделя! Участие в шоу показалось не отдыхом, а насыщенной работой. Пустыня утомляет своей жарой, и, когда выключались камеры, а это было чаще всего ночью в 00:00 – 01:00, хотелось просто покайфовать лёжа молча на диване, расслабиться или просто уйти в палатку поспать.

– Кто из участников оказался конфликтным, а кто – дружелюбным?

– Конфликтным мне никто не показался, так как конфликтовать было не из-за чего. Наверное, дружелюбными из народной команды были Татьяна, Настя, Дима, из команды звезд Тимур, Аня и Давид, остальные на своей волне!

– Пришлось ли столкнуться с интригами внутри команды?

– Чувствовал, что, когда команда решила послать меня на испытание, был какой-то заговор между ними. Было неприятно! И это было, я считаю, стратегически неправильно, так как отправлять парней в начале, когда у соперников больше на одного парня, неправильно. Может быть, если бы я остался, команда бы не проигрывала каждый раз!

– Какие испытания из шоу больше всего запомнились? Были ли такие, которые переходили меру и были на «грани»?

– Мне удалось поучаствовать в трех испытаниях: лёд, рогатка и багги. Из них самым тяжёлым для меня оказался лёд, так как в жару прикладывать максимально количество усилий, чтобы его разбить было очень трудно, ещё и стараться делать это быстрее соперников. Понятно, что для зрителей весь конкурс на телеэкране пролетел за каких-то 10 минут, мы же били его, наверное, целый час! Попробуй тут не вымотаться!

Сергей работает музыкальным руководителем в районном Центре культуры и досуга. Фото: телеканала ТНТ.

– Чувствовалось ли давление со стороны звезд?

– Думаю, что мы сами накрутили себе, что они настроены агрессивно, поэтому получилось так, что выплеснули агрессию на них, тем самым настроили зрителя против нас, народников.

– Трудно ли было морально вернуть выбывшего Дмитрия Сударикова ценой другой участницы?

– Когда Ляйсан спросила нас о том, готовы ли мы любой ценой вернуть Дмитрия, мы даже подумать не могли о том, что ценой возвращения его станет уход участницы без индивидуального задания. Просто взяли и выкинули, не дав никакого шанса. Мы готовы были пожертвовать всем, что было у нас на данный момент, но только не участником. Но у нас не было выбора. Ляйсан не дала нам его. Как оказалось, возвращение Дмитрия для команды было абсолютно бесполезным.

– В испытании на выбывание вы участвовали вместе с Анной Хилькевич. Было ли у вас предчувствие, что вы покинете проект? Удивила ли вас победа актрисы?

– Предчувствие о том, что я уйду, честно говоря, было. Но сдаваться я нисколько не хотел, иначе зачем тогда я вообще приехал на проект! Первое испытание для меня не было трудным, даже наоборот, я был уверен, что все правильно сделал. Подвела невнимательность. А Аня применяла какую–то методику запоминания. И тут я уже почувствовал сильного соперника. Вторым испытанием были круглые деревянные шайбы, которые я закатил, только две из них в ворота соперницы, что ей сильно помогло выиграть. Ане просто повезло, удача была на её стороне.

– Какие чувства испытали, когда поняли, что придется покинуть проект?

– Переполняли чувства обиды, большой досады, что все это для меня не продолжится и закончилось. Но я все принимал и понимал, значит, так и было задумано судьбой! Это всего лишь игра!

– Зрители говорили, что в первом выпуске у команды звезд между блоками льда были большие зазоры, а у народной команды был «конкретный монолит». Считаете ли вы, что звездам «помогали» на испытаниях? Или у всех были равные условия?

– Было такое ощущение, что звездам было проще справляться с этим заданием. Причем мы целой командой одну плиту не могли выдолбить, а у них один Мамаев практически весь лед расколотил. Мы не присматривались, были ли у них в ледовых плитах зазоры, но ощущение, что им как то помогли было.

– Сейчас все бурно обсуждают роман Тимура Батрудинова и участницы из Екатеринбурга. А не появилось ли у вас романтических отношений на шоу?

– У меня не было мыслей о построении романтических отношений. Я ехал на шоу не для этого. Не хотелось бы, чтобы шоу превращалось в Дом-2. Тут нужно строить не отношения, а стратегию выживания!