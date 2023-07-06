Нижегородец Сергей Лаптев об участии в шоу «Выжить в Дубае»: «От всех девушек из команды соперников веяло «звездностью»

Сергей работает музыкальным руководителем в районном Центре культуры и досуга. Фото: телеканала ТНТ

25 июня в 19:00 на телеканале ТНТ состоялась премьера нового реалити-шоу «Выжить в Дубае» с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. В каждом из 12 выпусков шоу две команды (команда суперзвезд российского шоу-бизнеса и народных участников – жителей разных регионов страны и представителей разных профессий, которые никогда не были за границей) будут бороться за возможность жить в роскошных условиях. Проигравшие отправляются выживать в дубайскую пустыню, без глотка воды, победители – в дорогой отель. Чтобы дойти до финала, надо с достоинством пройти все испытания, которые участникам приготовили продюсеры проекта. Победитель проекта получит приз в размере 10 миллионов рублей. Мы поговорили с народным участником Сергеем Лаптевым из районного поселка Воскресенское Нижегородской области. Сергей рассказал нам о том, как он попал на проект и о его впечатлениях от шоу.

- Расскажите о себе. Кем Вы работаете?

Я работаю в районном Центре культуры и досуга (ЦКД) руководителем музыкальных коллективов: народного ансамбля «Раздолье», ансамбля «Заряница», хора ветеранов Воскресенского ЦКД «Наследие» и вокальной студии «До мажор». Также я музыкальный руководитель в Центре социальной помощи семье и детям. Даю уроки по вокалу и работаю звукооператором и певцом на праздниках.

Фото: телеканала ТНТ

- Какие у Вас увлечения?

Снимаю небольшие юмористические видеоролики в социальных сетях, люблю кататься на велосипеде, ходить на рыбалку, ездить верхом на лошади!

- О чем Вы мечтаете?

О семье, детях, о том, чтобы не работать на восьми работах, а заниматься любимым делом, которое приносит мне удовольствие и доход. Хочу переехать из глубинки в Москву и покорить её своим творчеством.

- Как узнали о кастинге на шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ и почему решили попробовать его пройти?

О проекте узнал от моей знакомой, с которой мы проводим праздники. Идея была её, хотели принять участие в шоу вместе, отправили видео-рассказ о себе, но кастинг прошел только я. Никогда не был за границей, не летал на самолете и решил воспользоваться этим подарком судьбы! Побывать на шоу, которое делает телеканал ТНТ – всегда интересно. ТНТ – один из любимых моих телеканалов. Я принял участие еще и потому, что решил попробовать свои силы, проверить, на что я способен, не сломаюсь ли. Хотел посмотреть мир и на один из самых красивых городов на планете.

- Первое ли это ТВ-шоу, в котором Вы приняли участие?

Однозначно, да. Я был участником музыкальной программы на одном из федеральных каналов, где мы с моей экс-коллегой рассказывали о себе и пели дуэтом. Но, конечно, опыт в реалити-шоу «Выжить в Дубае» несравним ни с чем.

- Что на проекте оказалось тяжелее всего?

Несколько факторов: ты попадаешь в команду, где никого не знаешь, и поначалу мне было трудно найти общий язык с абсолютно разными людьми. Конечно, было сложно привыкать к вездесущим микрофонам и камерам, пустыни и жаре.

Фото: телеканала ТНТ

- Легко ли находиться под прицелом камер?

Первое время постоянно наблюдающие за тобой камеры очень сильно напрягали. Привыкал к ним три дня, потом перестал обращать внимание на них и на операторов.

- Общались ли вы с участниками звёздной команды, какими они вам показались?

Мы перекидывались несколькими фразами, так как встречались на испытаниях и голосовании. Со стороны казалось, что от всех девушек из команды соперников веяло «звездностью». Но я могу ошибаться. Тимур Батрудинов и Дава оказались веселыми парнями и простыми в общении.

- Какие отношения складываются внутри народной команды?

Вначале сложились доверительные, даже дружеские отношения. Они стали лучше, когда каждый рассказывал о себе. Напряжение стало нарастать, когда пришло время первого голосования команд. Сложным был выбор и голосование внутри команды, кого отправить на испытание. Никто не хотел уходить и, как ни крути, каждый, чтобы не вылететь с проекта тянул одеяло на себя, хотя и не подавал вид.

- Какие впечатления у вас оставила жизнь в пустыне и дорогом отеле?

Пустыня прекрасна в случае, если ты приезжаешь туда отдохнуть на одну ночь, а потом возвращаешься в отель, в самый дорогой номер, где тебя ждет большая мягкая кровать, кондиционер, роскошная еда и потрясающие виды с балкона на фонтаны и другие красоты Дубая.

- Легко ли адаптироваться под новые условия на проекте?

Жить в отеле и позволять себе все что хочешь - с этим мы справлялись легко. А вот выживать в пустыне, без привычной ежедневной еды, нормального количества воды, плюс все это под палящим солнцем – это было действительно сложно. Но как показала жизнь, возможно!

- На что потратите 10 миллионов рублей в случае выигрыша?

Хотелось бы сделать родным подарок и организовать им путешествие за границу всей семьей, закрыть кредиты, сделать в доме ремонт и купить катер, на котором можно было отдыхать и телом, и душой!

Смотрите шоу «Выжить в Дубае» по воскресеньям в 19:00 на телеканале ТНТ.