Удаление Юрана и бесплатные стрижки болельщикам: Что происходит в «Пари НН» перед матчем против «Ахмата»

Матч 4 тура РПЛ между "Пари НН" и "Ахматом" пройдет в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Считанные часы остаются до матча 4 тура РПЛ между «Пари НН» и «Ахматом», который состоится на стадионе «Нижний Новгород» 14 августа. Футбольный поединок начнется в 19:30. Для тех, кто не сможет посетить матч в Нижнем Новгороде, запланированы трансляции в прямом эфире. Тем временем, команды продолжают готовиться к предстоящему футбольному противостоянию. Рассказываем, что происходит в «Пари НН» перед матчем с «Ахматом».

Заколотили 4 мяча «Спартаку»

8 августа нижегородская команда вышла на поле против столичного «Спартака». Кубковый футбольный поединок завершился сложной победой хозяев столичного поля — 5:4. Во втором тайме, проигрывая 3:1, гости из Нижнего Новгорода накидали «Спартаку» три гола за 10 минут. Таким образом, это футбольное противостояние стало одним из наиболее зрелищных и обсуждаемых на прошлой неделе.

Если говорить об успехах РПЛ, то старт у нижегородцев выдался непростой — домашнее поражение от «Зенита» и выездная серия без побед. Команде очень нужны очки и, конечно, на предстоящий матч она выйдет заряженной и обновленной. Единственное, что может слегка омрачить настрой — это дисквалификация главного тренера нижегородцев Сергея Юрана, полученная на матче с «Краснодаром». В разгар футбольного противостояния наставник «Пари НН» показал арбитру неспортивный жест, за что получил второе предупреждение и автоматическое удаление с поля. Комиссия РФС назвала решение арбитра правильным. На фоне инсайдерской информации о вероятности отставки Юрана, этот инцидент стал той самой ложкой дегтя.

Получат новый автобус

Дополнительную мотивацию выиграть этот матч дадут новые договоренности «Пари НН» и компании «Нижегородец». Как сообщил заместитель главы региона, гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов, утром 14 августа на стадионе «Нижний Новгород» состоялась встреча руководства «бело-синих» с директором компании Валерием Володченко.

– «Нижегородец» очень любит футбол и верит в нашу команду. А мы очень благодарны за помощь в организации логистики ребят и гостей. Договорились о том, что у нас скоро появится новый автобус. Тот самый из нашей общей мечты - удобный, большой и красивый, - написал Давид Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале.

По словам гендиректора, ФК «Пари НН» давно мечтал о новом транспорте, а благодаря решению компании это мечта станет реальностью.

Организовали программу для болельщиков

«Пари НН» входит в число российских клубов, которые не словом, а делом доказывают свою любовь к болельщикам. У любителей футбола еще свежи воспоминания от выступления группы «Лигалайз» на открытии нового сезона РПЛ, однако клуб на том не остановился и вновь подготовил развлекательную программу. С 18:00 на площадке между 1 и 2 гейтами стадиона будут работать различные развлекательные зоны для болельщиков.

В программе:

- Автограф-сессия с футболистом «Пари НН»; - Зона c конкурсами; - аквагрим; - бесплатные стрижки; - игры на меткость и точность; - батутный комплекс для малышей; - мастер-класс по игре в шахматы; - обучение игре на этнических барабанах; - работа аниматоров и фотозон; - площадки по мини-футболу и теннисболу; - зона игры в PlayStation; - зоны фудтраков с едой и напитками. Кроме того, посетителям будут раздавать программки прошлых лет, перед началом игры можно будет нарисовать плакат в поддержку любимой команды, а на первых рядах арены будет работать художник по скетчам и все желающие смогут получить свой портрет. А еще стало известно, что перед началом футбольного поединка нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины нанесут символический удар по мячу. Для тех, кто по каким-то причинам не сможет пропустить футбольную встречу «Пари НН» и «Ахмата», организованы прямые трансляции.