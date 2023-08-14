Матч между "Пари НН" и "Ахматом" стартует в 19:30. Фото: Мария СОРОКИНА

ФК «Пари НН» сыграет с грозненским «Ахматом» в Нижнем Новгороде 14 августа. Футбольный поединок в рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги состоится на стадионе «Нижний Новгород» в 19:30 по столичному времени. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции в 19:25.

Смотреть «Пари НН» - «Ахмат» онлайн-трансляция РПЛ бесплатно прямой эфир

Бесплатная онлайн-трансляция матча «Пари НН» - «Ахмат» будет осуществляться на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире. Начало трансляции в 19:25.

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Пари НН» - «Ахмат

У соперников было всего четыре встречи в рамках РПЛ. В прошлом сезоне нижегородский клуб дважды одержал победу, а в сезоне 2021-2022 оба раза сильнее оказался чеченский клуб.

Новый футбольный сезон нижегородская футбольная команда начала с поражения от «Зенита». За первые три тура «Пари НН» удалось заработать только одно очко. «Ахмат» также потерпел два поражения, однако в предыдущем туре заработал 3 очка, обыграв «Сочи». Победа в предстоящем матче позволит нижегородцам, находящимся на 14 строчке турнирной таблицы, подвинуть клуб из Грозного, замыкающий топ-10.

К слову, аналитики не видят явного фаворита в этом матче — обе команды начали сезон не очень результативно. Кроме того, нижегородцам в последнее время не удается победить в основное время, даже кубковый матч с «Динамо» завершился победой по пенальти. А вот соперника остается под вопросом выход на поле нескольких игроков. Ранее из-за травм игры пропустили Садулаев и Шатара.

И нижегородцам, и грозненцам необходимо набирать очки, поэтому букмекеры рекомендуют ставить на то, что в основное время забьют обе команды. При этом коэффициенты на победу все-таки распределяются в пользу команды из Нижнего Новгорода.