Сеть медицинских клиник «Персона».

Получить медицинское обслуживание, ничуть не уступающее европейским стандартам, можно в Нижнем Новгороде – в сети клиник «Персона». Мы предоставляем полный спектр услуг для мужского, женского и детского здоровья.

Фокус внимания врачей сосредоточен на комплексном подходе к каждому пациенту. Это значит, что задача специалистов не только восстановить нормальное функционирование организма, основываясь на индивидуальных особенностях пациента, но и принять меры для сохранения и поднятия его резервных возможностей, повышения качества жизни.

Идти в ногу со временем – наш приоритет, поэтому все филиалы клиники оснащены высокотехнологичным и современным оборудованием для качественной диагностики, лечения и восстановления здоровья пациентов. Ультразвуковая диагностика, маммография, рентген, исследование с помощью современных аппаратов КТ, МРТ отличается максимальной точностью и поэтому эффективны для контроля положительной динамики или выявления патологических процессов в организме на ранних стадиях. Эти исследования покажут даже самые минимальные отклонения от нормы, помогая врачу поставить верный диагноз. Наличие собственной лаборатории также позволяет получить и оценить результаты исследований в кратчайшие сроки, а значит своевременно определить или скорректировать план лечения.

Команда врачей-экспертов – наша особая гордость. В «Персоне» работают более 300 профессионалов в своей области, в т.ч. 110 КМН, ДМН, высшей категории, репутация которых заслужена десятилетиями успешной лечебной практики. Постоянно совершенствуя свои навыки, они оказывают не только эффективную и персонализированную медицинскую помощь, но и человеческую поддержку, что так важно пациентам во время лечения.

Постоянно расширяя спектр оказываемых услуг, улучшая сервис для вашего удобства мы предоставляем онлайн-консультации врачей, экстренный прием в травмпункте, выезд специалистов на дом, в том числе за пределы города. По программам ДМС с нами сотрудничают ведущие компании города. Для сотрудников и физических лиц мы также проводим медицинские осмотры, диспансеризацию и комплексные программы обследования. Разнообразные общие и профильные программы Сheck-up могут быть составлены под основные запросы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей организма. Под наблюдением опытных специалистов можно пройти курс занятий лечебной физкультурой, снять болевой синдром после значительных нагрузок, привести мышцы в тонус и подготовиться к соревнованиям, восстановиться после травм и операций.

Мы даем надежду супружеским парам - помогаем решить проблемы с женским и мужским бесплодием, стать счастливыми родителями здоровых малышей. Ведущие специалисты в области акушерства и гинекологии призваны помочь будущим мамам благополучно миновать сложное время вынашивания ребенка, развеять страхи и сомнения.

Сеть клиник «Персона» - это целостный подход к вашему здоровью! Обращайтесь за помощью к врачам-экспертам в клинику «Персона» и будьте здоровы!

Сайт: https://personaclinic.ru/

Отзывы пациентов: https://personaclinic.ru/reviews/

E-mail: info@persona-mail.ru

ул. Б. Печёрская, 26 (3 этаж), тел.: 8 (831) 416-20-80

Режим работы:

Пн. - Пт. 7.30 - 21.00

Сб. 7.30 - 18.00

Вс. 9.00 - 16.00

пл. Комсомольская, 2 (7 этаж), тел.: 8 (831) 416-20-99

Режим работы:

Пн. - Пт. 7.00 - 20.00

Сб. 8.00 - 16.00

Вс. 8.00 - 15.00

ул. Алексеевская, 26 (3 этаж), тел.: 8 (831) 422-30-65

Режим работы:

Пн. - Пт. 7.30 - 20.00

Сб. 9.00 - 15.00

Вс. 9.00 - 15.00

ул. Сибирская, 3, тел.: 8 (831) 416-20-80

Режим работы:

Пн. - Пт. 7.00 - 21.00

Сб. 8.00 - 18.00

Вс. 9.00 - 16.00

Травмпункт:

ул. Сибирская, 3, тел.: 8 (831) 411-03-03

Режим работы:

Пн.- Вс. 7.00 - 23.00

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