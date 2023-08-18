Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД – специализированный медицинский центр.

В Нижегородском областном центре по борьбе со СПИД оказывают помощь людям, живущим с ВИЧ. Важно предоставлять людям, живущим с ВИЧ, полноценную медицинскую помощь в течение всей жизни, чтобы они могли трудиться, отдыхать, заниматься спортом. Ведь ВИЧ-инфекция – хроническое, а не смертельное заболевание. Люди, живущие с ВИЧ и принимающие терапию, живут обычной жизнью, заводят здоровые семьи, рожают здоровых детей.

Диагностика

Прямо под Новый, 2023 год, в Нижегородском областном центре по борьбе со СПИД распаковывали «подарок» – огромная коробка хоть и не была украшена праздничным бантом, тем не менее ожидалась с новогодним нетерпением. При поддержке Министерства здравоохранения Нижегородской области в лабораторию Центра было приобретено новое оборудование – роботизированный комплекс, позволяющий автоматизировать весь процесс подготовки и проведения анализов методом ИФА. Почему это так важно?

Методом иммуноферметного анализа (ИФА) делают тесты на ВИЧ-инфекцию, гепатиты, сифилис и др. – всего до 70% исследований в лаборатории. Значит, благодаря новому роботу из процесса подготовки 70% исследований был исключен ручной труд.

Роботизированный комплекс нуждается только в том, чтобы в него установили пробирки с биоматериалом, а всю остальную работу с реактивами, шейкированием, смешиванием и нагревами, вплоть до еженедельной промывки собственных частей, робот делает самостоятельно, без участия человека. Новое оборудование не только заметно изменило жизнь лаборатории Центра, но и создало новые преимущества для пациентов.

Лечение

В Центре созданы все условия для поддержания качества жизни и здоровья пациентов. Во-первых, здесь можно получить специализированные лекарственные средства – антиретровирусную терапию (АРВТ). АРВТ блокирует размножение вируса в организме, снижает вирусную нагрузку и тем самым сохраняет иммунитет, который в первую очередь страдает от вируса иммунодефицита человека.

Кроме того, здесь собран широкий круг специалистов – от инфекциониста до педиатра, от терапевта до невролога, а так же гинекологи, стоматологи, психологи. Все консультации и лечение для людей, живущих с ВИЧ, бесплатны. Кроме того, доступны УЗИ, ЭКГ, флюорография – все эти медицинские услуги при возникновении необходимости пациенты Центра могут получить прямо в Центре и так же на бесплатной основе.

Лечение может корректироваться в зависимости от показателей здоровья. Поэтому важная часть жизни человека с ВИЧ – регулярная сдача анализов и своевременное получение результатов. И новое оборудование пришлось тут как нельзя более кстати.

Профилактика

Полное название центра — Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Ведь любое заболевание лучше предотвратить, чем лечить. Предотвратить заболевание ВИЧ-инфекцией достаточно легко – нужно всегда использовать барьерные контрацептивы, избегать контактов с чужой кровью, а в случае беременности – обязательно сдать тест на ВИЧ. Будущие мамы, живущие с ВИЧ и принимающие АРВТ, рожают здоровых детей!

Правила эти очень простые, но чтобы донести эту информацию до людей, приходится тратить много усилий, придумывать неординарные способы. Один из таких способов – настольная игра «Лаборатория». Цель игры – узнать, почему ученые покинули загадочную лабораторию. Передвигаясь по игровому полю, команды игроков отвечают на вопросы, знакомятся с историей заболевания, развеивают мифы и узнают проверенные факты.

Настольная игра хорошо «маскирует» профилактическую лекцию, превращая её в захватывающее приключение!

Взгляд в будущее

Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД не стоит на месте, он устремлен в будущее. В будущее нижегородцев, в будущее людей, живущих с ВИЧ и избежавших заражения благодаря профилактике. И даже новейший роботизированный комплекс не стал точкой в развитии, а наоборот – он стал отправной точкой для новых свершений.

С его приобретением было была разработана специальная программа, позволяющая отправлять результаты исследований из базы данных робота сразу в электронную медицинскую карту.

Кроме того, ориентируясь на возможности робота, сначала в лаборатории, а затем и во всем центре был введен электронный документооборот. Это значительно упростило документооборот, сократило время, затрачиваемое на заполнение бумаг, да и самой бумаги не стало! Экономия бумаги по всем видам документов достигает 5000 листов в сутки, основная масса которых — это направления на анализы и результаты анализов.

Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД продолжает совершенствовать свою работу, впереди новые проекты и достижения!

Веб-сайт https://antispidnn.ru/

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