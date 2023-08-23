Офтальмологическая клиника «Прозрение».

Уже более 25 лет мы помогаем людям вернуть самое ценное – возможность жить полноценной жизнью и видеть Нижегородские закаты во всей красе. Клиника «Прозрение» сопровождает пациентов на протяжении всей жизни: будь то ранняя диагностика в детстве, лечение сетчатки, лазерная коррекция зрения или лечение глаукомы и катаракты у взрослых.

Мы понимаем, что проблемы со зрением могут существенно повлиять на качество жизни. Плохое зрение – это ограничения в активном отдыхе, вождении автомобиля и других сферах. Зачастую ношение очков вызывает и психологический дискомфорт, который провоцирует комплексы и сложности в личной жизни. К счастью, решить эти проблемы легко, доверив свое здоровье настоящим профессионалам.

Клиника "Прозрение" за многие годы работы помогла более 100 000 пациентам всех возрастов восстановить зрение! Почему нам так доверяют?

- Мы используем оборудование мирового уровня. Фемтосекундный и эксимерный лазеры составляют интегрированную систему для рефракционной хирургии. На этом оборудовании проводится безножевая лазерная коррекция зрения. Это делает коррекцию аномалий рефракции ещё более безопасной, сводит к минимуму дискомфорт и стресс, связанные с операцией. Передовая система для факоэмульсификации (удаления) катаракты позволяет проводить оперативное вмешательство на высшем уровне и с минимальным риском осложнений. С инновационными линзами появляется возможность мягкой фокусировки зрения на любом расстоянии без очков.

Безопасность в нашей клинике находится на высочайшем уровне. Мы нацелены на оказание высококвалифицированной медицинской помощи и максимальное участие в решении проблем, связанных со здоровьем глаз.

- Наша гордость - это команда высококвалифицированных специалистов, которые обладают огромным опытом работы и профессиональными навыками. В своей работе мы придерживаемся принципа высочайшего качества всех оказываемых услуг, индивидуального подхода к каждому пациенту и освоению современных методик с последующим внедрением в практику. Мы также находимся в тесном сотрудничестве с ведущими офтальмологическими компаниями в мире «Alcon», «Tome», «Boush&Lomb», «Zeiss». Постоянно ведется совместная научная работа и поиск новых решений.

- Мы предлагаем различные скидки на услуги, возможность бесплатных консультаций для уточнения диагноза, получения второго мнения у наших врачей-экспертов. Акции регулярно обновляются, поэтому рекомендуем вам обращаться за информацией на наш сайт или узнавать о текущих предложениях у администраторов.

Помните, что зрение - самый ценный, но хрупкий механизм, и его восстановление возможно только при своевременном обращении к специалисту.

Ждем вас в нашей клинике! Всегда будем рады помочь!

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Б. Печёрская, 26 (3 этаж)

Телефон: 8 (831)416-20-88

E-mail:info@persona-mail.ru

Режим работы:

Пн. - Пт.8.00 - 20.00

Сб.8.00 - 18.00

Вс.9.00 - 16.00

Сайт: https://prozrenie-nn.ru/

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