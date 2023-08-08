Здоровое питание и спорт: Нижегородские врачи назвали 10 правил здорового сердца

Нижегородские медики рассказали, как защититься от сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Оксана ЗУЙКО

Многочисленные стрессы, перегрузки на работе, увлечение фаст-фудом и малоподвижный образ жизни - вот лишь небольшой перечень факторов, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям. В последние годы заболевания сердца и сосудов стали проблемой номер один во всем мире. Не стала исключением и Россия – ежегодно из-за патологий сердца в нашей стране умирает 1,3 миллиона человек. Больше половины всех смертей приходится именно на сердечно-сосудистые заболевания. Нижегородские медики рассказали, как сохранить здоровье сердца.

Здоровое питание

На состояние сосудов и сердца значительное влияет состав ежедневного рациона. Частое и чрезмерное потребление жирных и жареных блюд, кофе, куриных яиц, соли и сахара – верный путь к ухудшению состояния сосудов и развитию инфарктов, инсультов, гипертонической болезни и других опасных недугов. Повышенное содержание насыщенных жиров, кофеина, соли и сахара увеличивает уровень «вредного» холестерина и сахара в крови. Под их воздействием на сосудистых стенках образуются атеросклеротические бляшки. Происходит сужение просвета сосудов, приводя к их износу. Этот фактор повышает нагрузки на сердце, развивается артериальная гипертензия. Гипертония, в свою очередь, приводит к развитию многих тяжелых заболеваний, которые могут приводить к инвалидности и смерти.

Борьба с лишним весом

Ожирение всегда повышает риск патологий сосудов и сердца – каждые лишние 10 кг могут повышать АД на мм рт. ст. Всем людям необходимо регулярно взвешиваться и измерять окружность живота для определения абдоминального ожирения. Индекс массы тела – до 28,0; обхват талии – до 88 см у женщин, до 102 см у мужчин. При превышении этих показателей необходимо соблюдать низкокалорийную диету и быть физически активным.

Борьба с гиподинамией

Гиподинамия – одна из частых причин заболеваний сердца и сосудов. Занятия физкультурой и частое пребывание на свежем воздухе позволят: активизировать кровообращение; укрепить миокард и стенки сосудов; ускорить вывод «вредного» холестерина; насытить ткани организма кислородом; нормализовать процессы обмена веществ.

Отказ от вредных привычек

Все исследования о влиянии курения, алкоголя и наркотиков указывают на один неоспоримый факт – отказ от этих вредных привычек позволяет в десятки раз снизить риск возникновения заболеваний сердца и сосудов. Поступление этих токсических веществ в организм приводит к следующим последствиям: повышение АД; развитие аритмии; учащение пульса; ожирение; повышение уровня «вредного» холестерина; развитие атеросклероза; жировая инфильтрация и токсическое поражение сердечной мышцы; ухудшение состояния миокарда и стенок сосудов.

Борьба со стрессом

Частые стрессовые ситуации приводят к износу сосудов и миокарда. Во время нервного перенапряжения повышается уровень адреналина. В ответ на его воздействие сердце начинает биться учащенно, а сосуды сковываются спазмом. В результате происходит скачок АД, и миокард изнашивается намного быстрее. Противостоять стрессу можно так: чаще бывать на свежем воздухе или на природе; научиться не реагировать бурно на мелкие неприятности или бытовые сложности; соблюдать режим труда и отдыха; высыпаться; получать положительные эмоции от хобби и общения с друзьями или близкими.

Самоконтроль АД и своевременное его снижение

Повышение АД приводит к развитию ИБС, инфарктов, инсультов и других патологий сердца и сосудов. Именно поэтому все люди должны регулярно контролировать показатели давления. Поводом для обязательного измерения АД могут стать: головная боль или головокружение; шум в ушах; затрудненность дыхания; «мушки» перед глазами; тяжесть или боли в груди или сердце. При выявлении повышенных показателей АД метод по его снижению при помощи лекарственных средств должен подобрать врач.

Систематическое профилактическое обследование

Плановое профилактическое обследование и своевременное посещение кардиолога должно стать нормой для людей, находящихся в группе риска по развитию патологий сердца и сосудов. Это же касается лиц, отмечающих повышение показателей АД при самостоятельном его измерении. В план регулярного обследования по назначению врача могут входить следующие мероприятия: прослушивание тонов сердца; измерение АД и пульса; анализы на холестерин и сахар в крови; ЭКГ; эргометрия; Эхо-КГ; МРТ; МРА.

Контроль уровня холестерина в крови.

Начать ежегодно контролировать уровень холестерина в крови необходимо после 30 лет. У здоровых людей его уровень не должен превышать 5 ммоль/л, а у больных с сахарным диабетом – 4-4,5 ммоль/л.

Контроль уровня сахара в крови

Начать ежегодно контролировать уровень сахара в крови необходимо до 50 лет. Его уровень не должен превышать 3,3-5,5 ммоль/л (в крови из пальца), 4-6 ммоль/л (в крови из вены).

Прием препаратов для разжижения крови.

Людям, находящимся в группе риска, кардиолог может порекомендовать прием разжижающих кровь средств. Выбор препарата, его доза, длительность курса приема определяется только врачом, руководствующимся данными анализов и других обследований.

Соблюдение этих правил по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний существенно снизит риск их развития.