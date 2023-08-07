Апелляционный суд утвердил пожизненный приговор Ильназу Галявиеву, расстрелявшему детей в казанской гимназии. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор без изменений и утвердил пожизненный срок Ильназу Галявиеву, расстрелявшему детей в казанской гимназии № 175. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», присутствовавший на заседании.

- Судебная коллегия определила оставить без изменений приговор Верховного суда Татарстана от 13 апреля 2023 года, - зачитал приговор судья. – Данное решение может быть обжаловано в судебной коллегии Верховного суда РФ в течение шести месяцев со дня его вынесения.

К слову, сам Ильназ Галявиев на суде не присутствовал. Его по видеосвязи представлял адвокат.

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175, которую окончил несколько лет назад. В результате его нападения погибли семь детей и двое учителей. Свыше 130 человек получил ранения. Расследование громкого преступления продолжалось больше года, а в деле насчитывается больше 300 томов.

В апреле 2023 году Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному заключению. Он был признан виновным сразу по нескольким статьям, среди которых «убийство», «покушение на убийство», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ни он, ни его адвокат с приговором не согласились и подали апелляцию. На обжалование дело было передано в Нижний Новгород.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175 в Казани, приговорили к пожизненному заключению

Ему также предстоит выплатить по искам потерпевших 22 миллиона рублей (подробности)

Устроивший стрельбу по детям в гимназии №175 в Казани Галявиев попросил прощения

В Верховном суде Татарстана продолжаются прения по громкому уголовному делу (подробности)