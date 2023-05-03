Пожизненный приговор Галявиеву, расстрелявшему детей в казанской школе, пересмотрят в Нижнем Новгороде. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Пожизненный приговор Ильназу Галявиеву, расстрелявшему детей в казанской гимназии № 175, пересмотрят в Нижнем Новгороде. Апелляция будет рассматриваться в Четвертом Апелляционном суде Нижнего Новгорода.

- 27 апреля в адрес суда поступило две жалобы, - рассказал «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе Верховного суда Татарстана. – Одна от адвоката Галявиева, который просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. А вторая – от одной из потерпевшей, касающаяся размера компенсации. Сегодня последний день подачи жалоб по этому приговору.

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в казанской гимназии № 175, которую окончил несколько лет назад. В результате его нападения погибли семь детей и двое учителей. Свыше 130 человек получил ранения. Расследование громкого преступления продолжалось больше года, а в деле насчитывается больше 300 томов.

13 апреля 2023 года решением Верховного суда Татарстана Ильназ Галявиев был приговорен к пожизненному заключению. Его признали виновным сразу по пяти статьям: «убийство», «покушение на убийство», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Также суд постановил удовлетворить к нему гражданские иски от потерпевших на 22 миллиона рублей.

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