«Персона Детство» - клиника уверенных родителей!

Детская клиника «Персона Детство» — это врачи различных специальностей, широкий спектр услуг, современное оборудование и уникальный дизайн.

Что мы вкладываем в понятие «Персона Детство» - клиника уверенных родителей»? Вашу уверенность в том, что мы надежные помощники - эксперты в том, что касается здоровья детей. Мы всегда рядом с вами: с момента беременности и до взросления вашего малыша. Наша задача – снять с вас родительскую тревогу на всех этапах взросления малыша.

- В «Школе будущих мам и пап» наши врачи раскрывают различные темы, волнующие молодых родителей, поддерживают их и учат заботиться о себе, о ребенке и об отношениях в семье.

- Для новорожденных у нас есть индивидуальные программы патронажа на любой бюджет – это значит, что вы сами выбираете уровень комфорта: мы можем организовать комплексное медицинское сопровождение как в клинике, так и на дому.

- Мы гарантируем высокий уровень сервиса. Вам доступны: прием терапевта и консультации узких специалистов, своевременная вакцинация качественными импортными вакцинами, вызов врача на дом, а также анализы, УЗИ, рентген и даже МРТ. Точную диагностику, рекомендации по профилактике и лечению заболеваний можно получить в одной клинике.

- Для вашего удобства в верхней и нижней части города работают 2 филиала, в каждом из которых ребенку будет интересно провести время после осмотра в игровой комнате, пока вы общаетесь со специалистом.

- Мы по праву гордимся нашей командой врачей! В нашей клинике работают только профессионалы высочайшего уровня, которые готовы нести ответственность за здоровье ваших детей!

Клиника строго следит за санитарными нормами и обеспечивает надежную защиту от вирусов и бактерий, а атмосфера веселья радует детей и помогает им посещать врача с удовольствием. «Персона Детство» - это клиника, которая развивается и идет в ногу со временем, чтобы обеспечить вам и вашим детям максимально комфортные условия и качественную медицинскую помощь.

С любовью и заботой к каждой маленькой Персоне!

Адреса:

ул. Грузинская,16, телефон: 8 (831) 422-30-60

ул. Сибирская, 3, телефон: 8 (831) 416-20-80

E-mail: info@persona-mail.ru

Режим работы:

Пн-пт 08:00–20:00

Сб 09:00–17:00

Вс 09:00–17:00

Сайт: https://persona-detstvo.ru/

Отзывы пациентов: https://persona-detstvo.ru/reviews/

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА