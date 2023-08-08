Сипова Ольга Юрьевна, невролог, вертебролог, ботулинотерапевт, специалист по внутрикостной терапии, иглорефлексотерапевт центра «Доктор ОСТ»

Сипова Ольга Юрьевна.

«Видеть боль и страдания пациента для меня всегда было невыносимо и желание максимально помочь, стало моим жизненным кредо. Это заставляет меня отдаваться работе на полную».

Невролог, вертебролог, ботулинотерапевт, специалист по внутрикостной терапии, иглорефлексотерапевт.

- Что определило ваш профессиональный выбор?

- Я из семьи медиков и потому выбор для меня очевиден. В медицине я более 27 лет и до сих пор со страстью отдаюсь своему делу, работу очень люблю. До 80% своей жизни так или иначе посвящаю пациентам, повышению квалификации, освоению новых медицинских технологий. Что мной движет? Очевидно, желание помочь человеку, измученному хронической болью. Неважно, это боль в спине, в суставах, головная, нейропатическая, постинсультная или иная. Надо во всем разобраться и положить конец страданиям!

- Что, на ваш взгляд, самое важное в профессии невролога?

- Думаю, неравнодушие и пытливый ум. Судите сами: только заболеваний опорно-двигательного аппарата, то есть поражений мышц, костей, суставов, связок и сухожилий описано более 150! Но боль в спине также может появиться в ответ на патологии внутренних органов. Задача невролога – установить первопричину, грамотно поставить диагноз и подобрать оптимальное в каждом конкретном случае лечение.

Вот почему я постоянно развиваюсь, повышаю свою квалификацию.

- Представим, что Вы смогли воспользоваться машиной времени. Какой момент Вы хотели бы изменить в своей жизни?

- Изменить? Пожалуй, менять ничего не буду. Я принимаю и ценю любой свой опыт… Хотя, если уж мечтать, хотелось бы дожить до тех времен, когда медицина получит принципиально иное развитие и человек сможет до преклонных лет поддерживать активный и полноценный образ жизни, сохраняя координацию, мышечную силу, память, не страдать от хронических болей. Хочется видеть наших стариков счастливыми, а не немощными!

Впрочем, мне, наверное, в этом смысле повезло. Медцентр «Доктор ОСТ» и есть такая машина времени, где внедряются новейшие медицинские технологии и пересматриваются устоявшиеся взгляды на возможности современной медицины.

Еще 5-10 лет назад многие диагнозы, с которыми мы сегодня успешно работаем, считались необратимыми. Например, многие виды межпозвонковых грыж, поздние стадии артрозов, сколиозов, даже некрозы сустава, то есть отмирание ткани. При таких патологиях безоговорочно направляли на стол к хирургу, а пациент, очень часто, становился инвалидом. Сегодня все изменилось. Мы с коллегами собственной каждодневной практикой доказали: и таким серьезным патологиям можно и нужно бросать вызов! На помощь приходят наши авторские запатентованные схемы лечения и передовые медицинские технологии.

Ежедневно по всей международной сети клиник «Доктор ОСТ», в том числе в Нижнем Новгороде, выписываются тысячи пациентов, получивших право на жизнь без боли и ограничений в движениях. Им удалось избежать сложнейшего хирургического вмешательства, а самое главное – восстановить утраченные ткани и объем движений. Это могут быть и старики за 70, от которых попросту всюду отказались и совсем еще малые дети. И это прекрасно!

- А вы сами считаете клинику доктор Ост лучшей и почему?

- Я работаю в клинике «Доктор ОСТ» в Нижнем Новгороде более 2-х лет, и предана нашей команде всем сердцем! Горжусь тем, что среди многих других филиалов нашей огромной сети медцентров, пусть даже более старших, мы имеем свое лицо. Например, одними из первых, мы начали проводить внутрикостную терапию, первыми освоили высокоинтенсивный лазер последнего поколения, активно работаем с клеточными технологиями, развиваем реабилитацию. В целом, нам есть что предложить дорогим нижегородцам.

Многие технологии, представленные у нас, совершенно уникальны. Клиника очень мощно оснащена. Одни только аппараты для современного физиолечения могут заставить позавидовать даже столичную клинику!

Вообще в успехе лечения ведь колоссальное значение играет то, насколько велик выбор назначений у врача. Есть клиники, где придерживаются канонов восточной медицины, в совершенстве владеют акупунктурой. Другие славятся мануальными терапевтами. Третьи – отлично проводят операции. И так далее.

В распоряжении «Доктор ОСТ» в Нижнем Новгороде представлены все эти направления в одном месте. Это значит, я как невролог не связана по рукам и для каждого пациента могу подобрать тот самый комплекс, который окажет решающее значение в его скорейшем выздоровлении. Я могу в этом смысле опираться и на технические возможности своего медцентра, и на таланты и компетенции своих коллег. Уверена, в Нижнем Новгороде «Доктор ОСТ» – клиника лидер для лечения позвоночника и суставов.

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