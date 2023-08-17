Школа мам родильного дома № 4: готовим к счастливому родительству

Занятие по грудному вскармливанию.

Беременность, роды и родительство – естественный и ответственный период в жизни женщины и семьи в целом. Однако мы не рождаемся со специальными знаниями, и сегодня уже нет сомнений в том, что к родам и материнству необходимо готовиться.

«Школа мам» родильного дома №4 г. Нижнего Новгорода ведет активную просветительскую деятельность с 2016 года.

Занятия проходят на базе современной, уютной женской консультации родильного дома №4.

Занятие по партнерским родам.

Работа с беременными не прекращалась и в непростые ковидные времена. Программа подготовки к родам оперативно была переведена в режим онлайн, чтобы не оставить будущих мам без информации.

За время работы Школы прошли обучение и успешно родили более 3500 будущих мам. Более 1000 пап подготовились с нами к партнерским родам и были эффективными помощниками в родах.

Мы готовим женщину и семью в целом к новому и важному этапу жизни – родительству. Помогаем освоить навыки для комфортного проживания родов и быстрого восстановления после родов. Учим молодых родителей общаться и обращаться с новым человеком. И, конечно, обучаем навыкам грудного вскармливания.

В основе обучения – комплексный подход, сочетание теоретических знаний и практических навыков.

Школа учит будущих пап быть эффективными помощниками в родах.

Мы собрали команду специалистов: акушер-гинеколог, неонатолог, специалист по грудному вскармливанию и психолог, чтобы максимально эффективно и разносторонне подготовить беременных к предстоящему событию. Важно, что все доктора не только прекрасно владеют теорией и умеют интересно и легко подать материал будущим мамам, но и, являясь практикующими специалистами, ежедневно решают сотни вопросов «на передовой» – в родильном доме.

Одно из направлений в работе школы – подготовка к партнерским родам.

Роды с помощником – это уже не мечта, а самая настоящая реальность. Не все мужчины изначально понимают свою роль в роддоме, сомневаются в необходимости присутствия там.

В процессе обучения мы даем информацию, практические навыки, а пара самостоятельно принимает комфортное для них решение. Подготовленный партнер – это помощь не только женщине, но и медицинским работникам.

Подготовка к родам сегодня – это забота о себе и своем ребенке! Это вклад в физическое и ментальное здоровье семьи.

Занятие в Школе мам с акушером.

КОНТАКТЫ

г. Н. Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 66в

Тел.: (831) 282-42-65

Ссылка на сайт https://rod-dom4.mznn.ru/

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