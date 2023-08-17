Филиппова Нелли Александровна, врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО «Родильный дом №4»

Филиппова Нелли Александровна, врач акушер-гинеколог высшей категории, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО «Родильный дом №4».

Нелли Александровна работает в родильных домах Нижнего Новгорода более 25 лет, за это время более 10 000 женщин стали мамами с ее помощью. Ее профессиональный путь начался в 1996 году в Областном перинатальном центре, где она проработала 20 лет. Это позволило ей стать квалифицированным специалистом и получить большой профессиональный опыт ведения беременности и родов высокой степени сложности. Нелли Александровна владеет всеми методами ведения родов и видами акушерских операций, в том числе проведением естественных родов у женщин с многоплодной беременностью, тазовым предлежанием плода, рубцом на матке после кесарева сечения, а также техникой выполнения так называемого «мягкого» кесарева сечения.

Имея колоссальный опыт работы, Нелли Александровна придерживается концепции «мягких родов» Мишеля Одена, которая заключается в максимально естественном ведении родов с минимальным медицинским вмешательством с учетом соблюдения условий безопасности. Этот подход очень востребован среди будущих мам, и Нелли Александровна пользуется высоким доверием своих пациенток и специалистов, работающих с беременными женщинами. Нелли Александровна пропагандирует семейно ориентированные роды, приветствует не только участие близких людей во время родов, но и в процессе послеродового восстановления мамочки и малыша, и данную практику активно внедряет в родильном доме. Она убеждена, что присутствие близких людей при таком важном для семьи событии, как рождение малыша, способствует облегчению процесса родов, лучшему восстановлению мамы, укрепляет семейные отношения.

Нелли Александровна творчески подходит к своей профессиональной деятельности. Возглавляя медицинскую службу учреждения, она стремится к созданию максимально комфортной и безопасной среды для пациенток роддома, большое внимание уделяет совершенствованию не только профессиональных, но и коммуникативных навыков сотрудников, участвующих в оказании помощи во время беременности и родов. Коллектив родильного дома активно борется за получение статуса «Больницы, дружелюбной к ребенку».

Нелли Александровна с большой заботой и вниманием относится к молодым специалистам, обучает их профессии акушера, поддерживает и помогает справиться со стрессовыми ситуациями, присущими деятельности врача. Благодаря ее участию и поддержке десятки молодых акушеров-гинекологов успешно работают во многих родовспомогательных учреждениях нашего города и области и продолжают обращаться за советом и поддержкой в трудных ситуациях.

Исследование состояния плода на КТГ- мониторе.

Одной из своих задач Нелли Александровна считает внедрение принципа открытости и популяризации деятельности родильного дома. В период пандемии, когда живое общение было ограничено, Нелли Александровна вдохновила коллектив роддома на открытие рубрики «Давайте поговорим» в соцсетях роддома. В еженедельных выпусках этой рубрики врачами роддома освещались важные вопросы беременности, родов и послеродового восстановления, проводились онлайн-экскурсии по подразделениям роддома, в том числе родовым залам. Нелли Александровна является активным участником «Беременных встреч», где в формате живого общения знакомит участниц с современными взглядами на роды и концепцией «мягких родов».

Нелли Александровна стремится предложить своим пациентам максимальный объем современных возможностей, знаний и опыта, накопленных ведущими акушерами-гинекологами мирового уровня, поэтому постоянно повышает свой профессионализм, участвует в конференциях, съездах и других образовательных мероприятиях по своей специальности, а также осваивает полезные навыки других специальностей, изучает психологию, антивозрастную и восстановительную медицину.

Свою миссию Нелли Александровна видит в реализации проекта по созданию центра, который бы объединил все направления и специалистов, работающих с беременными и молодыми мамами: школу будущих мам, институт доул, центр послеродового восстановления и психологической помощи. Это позволило бы сделать организацию немедицинской помощи по вопросам беременности, родов и послеродового восстановления максимально доступной и комфортной для молодых семей нашего города.

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