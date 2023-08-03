Россия-Африка: ближе к делу

На полях форума «Россия-Африка», который проходил в Санкт-Петербурге, иностранным делегациям презентовали комплексные транспортные решения для пассажирских перевозок, развития коммунального хозяйства и обновления парков скорой помощи.

В Питере – быть!

На второй экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» приехали делегации из 50 стран, в том числе главы 19 государств. Важной его частью стала выставка техники, расположенная под открытым небом. Одной из наиболее заметных была экспозиция машин нижегородских производителей, представленная независимым дистрибьютором – экспортной компанией «Международные автомобильные решения» («МАР»): скорая помощь «Газель NN», автобусы «Газель City» и Citymax 9, сервисная мастерская на базе «Садко NEXT» с краново-манипуляторной установкой, коммунальная и другая техника.

Африка в силу демографического рывка и запасов ископаемых ресурсов имеет все возможности стать одним из быстро растущих экономических центров. Однако при всех природных богатствах регион крайне страдает от отсутствия необходимой инфраструктуры – транспортной, медицинской, социальной. Несмотря на то, что на автомобильные перевозки приходится около 80% торговли внутри материка, лишь 20% дорог к югу от Сахары имеют твердое покрытие.

- Уже сейчас российский автопром, и в частности, автомобили «ГАЗ» помогают решать инфраструктурные проблемы на континенте, - отметил на круглом столе «Ведение бизнеса в Африке: риски, условия и возможности» управляющий директор компании «Международные автомобильные решения» Леонид Долгов. - Мы готовы предложить комплексные транспортные решения – для пассажирских перевозок, скорой помощи, коммунальных служб. Поставляемая нами техника адаптирована к сложным дорожным условиям, оснащена климатическим пакетом, может работать на топливе с высоким содержанием серы. Эти преимущества наши автомобили ежедневно демонстрируют в реальных условиях эксплуатации в Египте, Анголе, Мадагаскаре и других государствах.

По его словам, нижегородские компании готовы предложить бюджетные решения для каждой из 54 стран континента.

- Наши машины перевозят грузы даже там, где нет дорог. Проблемы отсутствия дорог вообще исторически не существует для российской техники, как вы знаете, - шутливо отметил Леонид Долгов в завершение своего выступления, чем заслужил аплодисменты зала.

У медицины нет границ

О том, как наш автопром может помочь развитию местной системы здравоохранения, говорил и президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Бурунди – государства в Восточной Африке с 13-миллионным населением – Эваристом Ндайишимийе.

- В начале следующего года планируем передать мобильную лабораторию экспресс-диагностики на базе автомобиля «ГАЗ», она сейчас в стадии изготовления. Аналогичный образец выставлен на экспозиции саммита, - отметил Владимир Путин.

Настоящим шоу-стоппером для иностранных гостей стал еще один медицинский автомобиль – скорая помощь С-класса на базе «Газели NN». Внутрь просторного салона заглядывали практически все, кто останавливался на стенде компании «МАР». Кое-кто даже прилег на носилки, чтобы опробовать место пациента.

- Это незаменимая машина, ведь иногда врачи отправляются на вызовы в самые отдаленные деревни. Поставляя такие машины, вы спасаете жизни людей, - говорит Тамба Мариетоу, представительница делегации Сенегала.

- Ваши машины – совсем не такие, как обычные скорые. В салоне можно комфортно разместить пациентов, для каждого типа медицинского оборудования есть свое место. Было бы здорово увидеть такие машины на дорогах нашей страны! – показывает в сторону желтой «Газели NN» Омар Али Альхади, сотрудник министерства здравоохранения республики Чад.

- Мы понимаем, какое значение в последние годы уделяется развитию здравоохранения. Появляется новое оборудование, новые технологии, но сначала пациента до больницы надо довезти, и здесь Россия – один из серьезных игроков в мире. Каждый год в нашей стране выпускается несколько тысяч медицинских автомобилей различных модификаций. Мы наработали огромную экспертизу в этом вопросе, и готовы поделиться ею с партнерами, - рассказал Леонид Долгов.

Конго и Нижний стали ближе

Делегацию республики Конго на стенде с нижегородской техникой ждали с особым нетерпением. Напомним, на полях форума «Россия – Африка» состоялось подписание соглашения о побратимских отношениях между Нижним Новгородом и Браззавилем – столицей и крупнейшей агломерацией страны. Сразу после церемонии главы городов отправились на осмотр автомобилей, а мэр Браззавиля Дьедонне Бантсимба посидел за рулем бортового грузовика с краново-манипуляторной установкой «Газель NEXT».

- У нас много общего: оба города являются крупными экономическими центрами с развитой промышленностью, множеством вузов, древними культурными традициями. Поэтому, я уверен в том, что сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным в самых разных сферах, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Дьедонне Бантсимба сообщил, что в республике Конго заинтересованы в совместных бизнес-проектах, установлении прямых деловых контактов между предприятиями и укреплении дружбы с Россией.

- Создание совместных образовательных и научно-технических программ может стать одним из приоритетных направлений сотрудничества наших городов, - подчеркнул Дьедонне Бантсимба.

Африка зовет

«Нам нужны российские продукты, сейчас их в нашей стране мало. А 80% из того, что есть, представляют собой безвозмездные поставки по линии межгосударственного сотрудничества. Но частный бизнес тоже заинтересован в прямых контактах с российскими производителями», - отметил участник саммита Олег Витфильд. Его компания оказывает логистические услуги в странах Западной Африки.

- Я видел, как работают мусоровозы «ГАЗ» в Сьерра-Леоне. Русские продукты хороши тем, что они надежны и просты в обслуживании. Это то, что надо для нашего рынка. Ведь требуются не только машины, но и запчасти к ним, - говорит он. – Сегодня я пришел на стенд компании «Международные автомобильные решения» и вижу огромный потенциал для сотрудничества. Вот этот грузовик, например, подойдет для строительства, есть комби-фургоны, есть автобусы для маршрутных перевозок. Мы заинтересованы в долгосрочных отношениях.

Среди гостей встречаем молодого человека, который выходит в онлайн-стрим прямо из мастерской «Садко NEXT». Это Паскаль Фотсо из Камеруна, блогер, шоумен и сотрудник компании по продвижению российских товаров.

- Эти машины точно проедут по плохим дорогам! – уверен он. – Когда-то я сам ездил за рулем «Газели» предыдущих поколений, а сегодня впервые вижу автомобили семейства NN и City. Машины изменились кардинально. Автобусы стали красивые, широкие, комфортабельные, с указанием маршрутов. Круто! Раньше мы выбирали между Китаем, Японией или Францией. Сейчас мы понимаем, что есть игрок, чьи машины не хуже. Я надеюсь, ваши продукты попадут в Камерун, и по стоимости они будут доступнее, чем «Рено». В том, что у «Газели» более жесткий устойчивый корпус, лучше приспособленный для Африки, я уверен.

В целом посетители стенда отнеслись к российской технике с большим интересом.

- Нам интересны эти автомобили, поскольку на африканском рынке они могли бы эффективно способствовать дальнейшему экономическому развитию. Они очень надежные, очень компактные, просты в обслуживании, - хлопает по кузову четырехтонной «Газели NEXT» господин Мейсудан, представитель делегации Нигерии. - Мы хотим привезти их в Африку, но нам нужно не только купить их, но и иметь возможность осуществлять техническое обслуживание, модификацию, модернизацию и ремонт. В этом отличие вашего комплексного подхода, например, от одного известного японского бренда. Они только продают свои автомобили, и умывают руки. Мы хотели бы изменить эту ситуацию, поэтому мы здесь на этом стенде. Сотрудники экспортной компании активно рассказывают нам про автомобильную продукцию, организовали несколько интересных встреч. Они очень хорошие специалисты… Да и все россияне, с которыми мы здесь встречались, тоже очень хорошие люди.