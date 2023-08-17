ГБУЗ НО «Родильный дом №4».

Каждая будущая мама хотя бы раз задумывалась над тем, какой родильный дом ей выбрать с учетом личных пожеланий и предлагаемых возможностей.

Родильный дом №4 – один из самых больших в Нижнем Новгороде. В нем 2 акушерских отделения, которые включают в себя родовые блоки и послеродовые палаты, и отделение патологии беременности, где находятся пациентки в ожидании родов.

Отделение патологии беременности роддома – единственное в городе и области оборудовано спортивным залом, в котором проводятся групповые и индивидуальные занятия по подготовке к родам, а также есть возможность использовать зал самостоятельно на начальных стадиях родов. Кроме того, отделение патологии беременности предлагает услуги фитобара, где можно попить кислородный коктейль и фиточай. В нашем роддоме в комфортном физиотерапевтическом кабинете проводится прессотерапия нижних конечностей для лечения отеков, вызванных беременностью и венозной недостаточностью.

Родовый бокс оборудован по современным медицинским стандартам.

Заботясь о комфорте и безопасности наших пациенток, мы оснастили родовые залы современным оборудованием и полным набором приспособлений для релаксации: индивидуальное размещение, удобные кровати-трансформеры, фитболы, массажные мячики, стульчики для родов, коврики. Пациентки могут слушать любимую музыку, использовать ароматерапию. Мы активно пропагандируем концепцию «мягких родов», поэтому приветствуем партнерские роды, соблюдаем принцип «золотого часа», создаем все условия для комфортного совместного размещения мамочек и малышей в двухместных и одноместных палатах, помогаем освоить науку успешного грудного вскармливания. Для того, чтобы запечатлеть на память самые волнующие моменты появления малыша на свет при естественных родах и при кесаревом сечении, создать фильм о рождении малыша с индивидуальным сценарием, мы предоставляем услуги специально подготовленного фотографа.

Чтобы наши пациентки не ощущали себя беспомощными после выписки из родильного дома, мы готовим к открытию кабинет послеродового консультирования и послеродовой реабилитации.

В структуре родильного дома есть гинекологическое отделение, где выполняются все виды оперативных вмешательств, включая операции по укреплению мышц тазового дна.

Новая выписная комната создаёт праздничное настроение.

Мы обновили нашу выписную комнату, и теперь она не имеет аналогов в нашем городе и области и даже в центральных клиниках страны, что недавно отметили наши высокопоставленные гости из Москвы. Выписка из родильного дома может стать большим семейным праздником с индивидуальной фотосессией, участием приглашенных артистов, созданием уникального фотоальбома.

Обновленный интерьер нашей женской консультации отличается индивидуальностью и продуманностью деталей. В ней будущие мамочки проходят комплексное обследование и подготовку к родам в Школе мам, где получают полную информацию по правильному питанию во время беременности и после родов, информацию о самих родах, обезболиванию родов, грудном вскармливании, уходу за новорожденным, а самое главное, Школу ведут заинтересованные и креативные специалисты.

Наш роддом стал первым роддомом в Нижнем Новгороде, который ввел роды с индивидуальной акушерской бригадой на контрактной основе. В этом случае наша пациентка имеет возможность выбрать конкретного врача, а также отдельную, комфортабельную палату, что позволяет родственникам принять активное участие в послеродовой поддержке мамы и помочь ей справиться с новой ролью.

Выписка из роддома теперь стала большим семейным праздником.

Мы полностью открыты и для рожениц, и для их родственников, проводим большую работу не только с женщиной, но и с ее семьей.Самое главное для нас, чтобы у мамы и ее ребенка все было благополучно. Мы должны сделать все возможное, чтобы женщине было комфортно, уютно и хорошо в роддоме, а медицинскую помощь оказывали на высоком уровне. Мы стараемся найти индивидуальный подход к каждой пациентке. Особо хочется отметить, что, кроме максимальной открытости, в нашем роддоме очень добрая, домашняя атмосфера. Чтобы наши будущие пациентки могли составить объективное мнение о роддоме, мы организуем еженедельные экскурсии для будущих мам: проводим их по всем отделениям, показываем палаты, знакомим со специалистами и размещаем фотоотчет о мероприятии в наших соцсетях.

Сотрудники родильного дома – врачи, акушерки, медсестры, младший медицинский персонал – очень любят свою работу и дорожат ею. Все они профессионалы с большой буквы, и результаты нашей работы – главное тому подтверждение.

В рамках проведения общероссийских и международных праздников, таких как День матери, День беременных, День защиты детей, Неделя поддержки грудного вскармливания, мы проводим развлекательно-образовательные мероприятия как в роддоме, так и на внешних площадках, с участием будущих мам, членов их семей, направленные на поддержку и повышение статуса беременной женщины и женщины-матери в социальной среде. Наши мероприятия, проведённые в 2022 – 2023 годах, широко освещались на телевидении и в соцсетях, деятельность роддома и его сотрудников неоднократно была отмечена грамотами и благодарственными письмами правительства Нижегородской области, министерства здравоохранения Нижегородской области и администрации Ленинского района г. Нижнего Новгорода.

КОНТАКТЫ

г. Н. Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 66в

Тел.: (831) 282-42-65

Ссылка на сайт https://rod-dom4.mznn.ru/

Ссылка на группу «ВКонтакте» https://vk.com/rodddom4

Ссылка на группу «Одноклассники» https://ok.ru/group/70000000633692

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