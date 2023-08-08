Центр лечения позвоночника и суставов "Доктор Ост"

«Доктор ОСТ» - клиника передовых медицинских технологий. Эта федеральная сеть медцентров специализируется на лечении позвоночника и суставов и в числе первых внедряет в свою практику достижения науки.

Налажено тесное сотрудничество с учеными из Сколково, из Центра авиакосмической медицины, НМИЦ Травматологии и Ортопедии (г. Москва). В стенах «Доктор ОСТ» родилась собственная не имеющая аналогов схема безоперационного лечения позвоночника и суставов, доказавшая свою высокую эффективность.*

Различные заболевания позвоночника и суставов в «Доктор ОСТ» лечат так, как не умеют нигде!

За 15 лет работы филиалы «Доктор ОСТ» в различных российских городах уже неоднократно получали звание лучшей клиники по лечению позвоночника и сустава, а травматологи и неврологи становились лучшими специалистами года. Это не случайно!

В команде «Доктор ОСТ» - только преданные своей профессии специалисты. Многие имеют ученую степень и готовы бросить вызов самым грозным заболеваниям опорно-двигательной системы. Тем заболеваниям, которые принято считать необратимыми. Например, межпозвонковые грыжи, артрозы III степени и даже некроз кости. На помощь приходят уникальные технологии лечения, способные заменить скальпель хирурга и протез.

Несмотря на высочайший профессиональный уровень и оснащение передовым оборудованием, «Доктор Ост» сохраняет цены на лечение вполне доступными.

Возможно ли переоценить то счастье, какое испытывает в момент выписки измученный многолетней болью пациент и его близкие? Счет таких счастливчиков идет на десятки тысяч. Более 39 780 пациентов удалось спасти от необходимости сложного хирургического вмешательства и риска инвалидизации. 1 261 пациента удалось вернуть к полной трудоспособности. Каждый такой случай – настоящая победа, заставляющая двигаться вперед!

Не терпите боль! Доверьте заботу о здоровье позвоночника и суставов профессионалам!

Познакомиться со своим врачом и определить план лечения в «Доктор ОСТ» можно в ходе бесплатной онлайн-консультации.

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г. Нижний Новгород, Варварская, д. 7

Тел: (831) 214-52-52

Сайт: доктор-ост.рф и стоп-протез.рф

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*По результатам независимых МРТ-исследований эффективность лечения в «Доктор ОСТ» превышает 96%. Подтверждено клиническими данными медицинского центра «Доктор ОСТ» за 2013-2023г.г.

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