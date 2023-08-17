Хорошев Михаил Владимирович, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующий акушерским отделением ГБУЗ НО «Родильный дом №5»

Хорошев Михаил Владимирович, врач акушер-гинеколог, заведующий акушерским отделением ГБУЗ НО «Родильный дом №5».

После окончания Военно-медицинского института Федеральной пограничной службы РФ при Нижегородской государственной медицинской академии по специальности «Лечебное дело» в 1997 году и прохождения интернатуры на кафедре акушерства и гинекологии в 2000 году, Михаил Владимирович работает в ГБУЗ НО «Родильный дом №5» врачом акушером-гинекологом. С 2013 года по настоящее время занимает должность заведующего акушерским отделением.

В 2012 году ему присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Акушерство и гинекология».

Михаил Владимирович за время работы зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист и эффективный руководитель. Его отличительные черты — целеустремленность, трудолюбие, командный стиль работы. В коллективе пользуется заслуженным профессиональным авторитетом. Владеет всеми методами консервативной терапии патологии у беременных женщин и гинекологических пациенток, и техникой акушерских и гинекологических операций. Активно делится своим богатым профессиональным опытом, всегда готов помочь молодым коллегам.

За 23 года работы в ГБУЗ НО "Родильный дом №5" Михаил Владимирович Хорошев помог появиться на свет 7667 малышам.

Адрес: г. Нижний Новгород, улица Березовская 85,

тел. 8 831 234 09 03

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