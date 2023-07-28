Жара до +30 градуса и ливни придут в Нижний Новгород на выходных

Прогноз погоды. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Ближайшие выходные в Нижнем Новгороде будут контрастными – то жаркая и солнечная погода, то сильные ливни при относительно комфортных температурах. Нижегородцам будет сложно устоять перед соблазном искупаться в реке или озере, так как синоптики сервиса Яндекс.Погода обещают до +30 градусов.

В пятницу, 28 июля, столбик термометра днём покажет +33 градуса, никаких дождей не ожидается. Это значит, что можно смело собираться на пляж. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким, поэтому головной убор и солнцезащитный крем вполне могут пригодиться.

В субботу воздух прогреется от +22 градусов до +30 градусов. В первой половине дня погода будет облачная с прояснениями и без осадков, а уже ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. Влажность воздуха составит 58-91%, а атмосферное давление – 744-746 миллиметров ртутного столба. Ветер в этот день сменит три направления, его скорость не превысит 3,6 метра в секунду.

В воскресенье, 30 июля, будет тепло. С утра столбики термометров покажут от +19 до +23 градусов. Днём разогреет до +24 градусов. С утра на улице будет идти небольшой дождь, который уже к обеду превратиться в самый настоящий ливень. Осадки будут идти на протяжении всего дня.