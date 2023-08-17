ГБУЗ НО «Родильный дом № 5 Московского района».

Жизнь – это жизнь, боритесь за нее!

Эти слова матери Терезы, лауреата Нобелевской премии мира, сотрудники родильного дома №5 считают своим кредо. Главная задача учреждения – помочь женщине выполнить свою главную миссию: подарить жизнь, стать матерью.

Родильный дом №5 Московского района существует с 1937 года. В 1981 году к нему присоединилась женская консультация №15, еще раньше, в семидесятых, – гинекологический стационар. В апреле 2022 года в состав родильного дома вошла женская консультация №5.

Главный холл женской консультации №5 украшает скульптура "Мать и дитя".

В арсенале укрупненного учреждения (а это на сегодня: родильный дом, два гинекологических отделения, 4 женские консультации) клинико-диагностическая лаборатория с новейшим оборудованием, которое дает возможность выполнить все необходимые анализы, в том числе исследование гормонального фона, инфекционных факторов, онкомаркеров. Для лечения беременных и гинекологических больных работает хирургический кабинет с широким спектром амбулаторных лечебно-диагностических возможностей: проведение диагностической гистероскопии, радиоволновой терапии, ножевой биопсии, аспирационной биопсии, криотерапии и лазерной терапии. В кабинете антенатальной охраны плода проводится диагностика врожденных пороков развития и хромосомных заболеваний плода. На сегодня кабинет обслуживает беременных Московского, Канавинского, Ленинского районов, а также женщин, наблюдающихся в стенах железнодорожной больницы. Продолжает работу отделение по профилактике и лечению бесплодия. В 2023 году в новом составе заработал кабинет медико-социальной помощи: теперь здесь наряду с юристом и психологом приём ведёт специалист по социальной работе.

Гордость учреждения – его врачи. В кадровый состав входят высококвалифицированные специалисты, которых отличает профессионализм, трудолюбие, любовь и уважение к своей профессии, пациентам и коллегам. В коллективе есть специалисты, которые более 30 лет оказывают помощь в стенах женских консультаций, родильного дома и гинекологического стационара. Многие сотрудники имеют награды и поощрения Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения Нижегородской области.

Наркозно-дыхательный аппарат, используемый в работе родильного дома.

В последние годы учреждение пополнилось молодыми сотрудниками. Это перспективные врачи, которые уже зарекомендовали себя как грамотные, готовые к дальнейшему развитию специалисты, пользующиеся уважением в коллективе и среди пациентов.

Коллектив ГБУЗ НО «Родильный дом №5» представляет собой единую слаженную команду, которая за значительный вклад в деле укрепления семейных ценностей в российском обществе награждена многочисленными грамотами и благодарственными письмами Законодательного Собрания Нижегородской области, администрации города, администрации Канавинского и Московского районов города, а также архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Регистратура с удобной системой навигации.

«Где есть общность интересов, там есть единство целей, а значит и единство действий» – лозунг, стимулирующий коллектив на достижение высоких показателей в работе по реализации федеральных и региональных программ развития здравоохранения.

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