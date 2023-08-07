«Центр Флебологии» более 20 лет специализируется на лечении варикозной болезни. На сегодняшний день клиники успешно работают в 6 ключевых регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и Тюмени. В Нижнем Новгороде клиника работает с 1997 года.

Специализированная клиника по лечению варикозной болезни «Центр Флебологии» (фото ЗАО «Центр Флебологии»)

В центре применяются все современные методы лечения варикоза в соответствии со стандартами Всемирной ассоциации флебологов (UIP). Различные виды безоперационных и лазерных технологий позволяют проводить лечение эффективно и практически безболезненно. В тех случаях, когда без операции не обойтись, флебологи применяют щадящие малоинвазивные методики хирургии вен.

Детальная диагностика, применение современных технологий в сочетании с опытом квалифицированных врачей позволяет получать высокий лечебный и косметический результат лечения.

КОНТАКТЫ

г. Нижний Новгород,

ул. Пискунова, д. 21/02

тел.: +7(831)280-95-25

https://varikoz.ru/n-novgorod/

https://vk.com/phlebologycenter_nn

https://ok.ru/phlebologycenter

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