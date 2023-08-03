«Центр Флебологии» в Нижнем Новгороде — диагностика и лечение варикоза на высоком медицинском уровне

«Центр Флебологии» — крупнейшая в России специализированная клиника, которая более 20 лет оказывает полный спектр услуг по диагностике и лечению заболеваний вен. Отделения клиники работают в 6 ключевых регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Тюмени и Нижнем Новгороде.

Клиника "Центр Флебологии" (фото ЗАО "Центр Флебологии")

Эффективные методы лечения варикоза

В клинике применяются все современные методы лечения варикоза по стандартам Всемирной ассоциации флебологов (UIP). Передовые технологии направлены на то, чтобы лечение проходило малоинвазивно, без госпитализации, безболезненно и с быстрым сроком восстановления для пациента.

На начальной стадии заболевания варикозной болезни, для удаления сосудистых звездочек и вен небольшого диаметра проводится безоперационный способ лечения. Процедура проходит амбулаторно и занимает 10-15 минут, после чего человек может спокойно идти по своим делам.

На более крупных венах применяются лазерные, радиочастотные методики. Они являются полноценной альтернативой традиционным операциям, при этом не требуют госпитализации и позволяют получить быстрый и эффективный результат. При осложненном варикозе применяется малоинвазивная хирургия.

Лечение варикоза лазером. (фото ЗАО "Центр Флебологии")

Детальная диагностика — основа успешного лечения

Точная диагностика является фундаментом для построения индивидуальной программы лечения и предопределяет его успешный результат. Внешние проявления варикоза могут быть неявными, при том, что болезнь уже прогрессирует. В «Центре Флебологии» пациентам проводится дуплексное ангиосканирование поверхностных и глубоких вен опытными врачами УЗИ-диагностики, специализирующимися на венозной патологии.

Важная особенность клиники — совместная работа флеболога и врача УЗИ на первичной консультации. Такой подход позволяет с высокой точностью поставить диагноз и подобрать оптимальный метод лечения.

Первичный прием в клинике "Центр Флебологии" (фото ЗАО "Центр Флебологии")

Приоритетом клиники всегда остается безопасность и высокий уровень качества лечения, получаемого пациентами. Детальная диагностика, применение современных технологий в сочетании с опытом врачей позволяют получать высокий лечебный и косметический результат.

КОНТАКТЫ

г. Нижний Новгород,

ул. Пискунова, д. 21/2

тел.: +7 (831) 280-95-25

https://varikoz.ru/n-novgorod/

https://vk.com/phlebologycenter_nn

https://ok.ru/phlebologycenter

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