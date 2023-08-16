Антонина Александровна Горская - врач-косметолог, руководитель клиники O’LIVE.

Антонина Александровна Горская - руководитель клиники O’LIVE и практикующий врач-косметолог с 20-летним стажем, владеющий инъекционными и аппаратными косметологическими методами. Антонина является сертифицированным тренером Aesthefill, докладчиком международных и Российских конгрессов, членом Европейской Академии дерматологии и венерологии EADV, Межрегиональной общественной организации специалистов ботулинотерапии МООСБТ.

Свою профессию она считает настоящим призванием, о новых достижениях в области врачебной косметологии может говорить часами.

- Косметология – моя жизнь. Врач – это не профессия, а предназначение.

Как вы стали врачом?

- Благодаря моим мудрым родителям. Я из врачебной династии, поэтому выбор моей профессии был очевиден для всей моей семьи. Но только не для меня!

В школе на базе 9 класса организовали медицинский лицейский класс. И я пошла в него не потому, что хотела стать врачом, а потому что в этот класс набирали более сильных детей. Там я стала углубленно изучать латынь, физику, химию, биологию. И к 11 классу твердо решила стать…. юристом! Сказать, что мои родители были крайне удивлены, значит не сказать ничего! Но здесь лишь мамина мудрость сыграла ключевую роль. Она предложила мне сначала сдать экзамены в мединститут, ведь не зря же я заканчиваю лицей и ко всем профильным испытаниям уже готова. А затем всерьез готовиться на юридический.

И я согласилась. Не трудно догадаться, что 1 сентября в новом белом халате я сидела на лекциях лечебного факультета, оплакивая не сложившуюся карьеру в юриспруденции. Но, справедливости ради, надо сказать, что уже к концу первого семестра я поняла, что занимаюсь любимым делом. Медицина – это мое!

Как вы пришли в косметологию?

- После третьего курса я получила диплом медсестры по косметологии и, начиная с 4 курса, после учебы я работала в салоне красоты. Выполняла самые простые манипуляции: маски, массажи, эпиляцию, даже делала перманентный макияж. Постепенно начала осваивать инъекционные методики. Обучаясь в ординатуре, утром я работала в областном диспансере, а после обеда – врачом-косметологом. Получается, что я в косметологии с 1999 года.

Сложно ли быть косметологом? Что для этого нужно?

- Институт для врача – это базовое образование. Потом ординатура и первичная специализация. Но это лишь начало, для работы с пациентами этого явно недостаточно. Дальше начинается погружение в отдельные методики, каждая из которых требует обучения и отработки навыков.

Базовая методика в эстетической медицине – это ботулинотерапия. Для того чтобы ее применять, врач-косметолог должен пройти специальное обучение по тем видам ботулотоксинов, которые планирует использовать в работе. Это необходимо для понимания их особенностей. А дальше - начинается практика, где каждый человек очень индивидуален, и к каждому нужен отдельный подход. И ты понимаешь, сколько всего еще не знаешь.

Врач-косметолог – удивительная специальность, потому что она как раз отражает концепцию «беспрерывного пожизненного обучения». Очень много наук сошлись на стыке врачебной косметологии: эндокринология, физиотерапия, анатомия. Врач-косметолог еще и диагност, он должен понимать и выявлять симптомы других заболеваний. Зачастую женщина в возрасте 40+ впервые обращается к врачу-косметологу. При сборе анамнеза врач-косметолог видит, что проблема глубже, чем кажется. Тогда необходима маршрутизация пациента к врачу другой специализации, дополнительная диагностика и лечение. Внешняя красота невозможна без внутреннего здоровья.

Какие методики сейчас в фокусе вашего внимания?

- Особое внимание сейчас уделяю методикам, которые позволяют бережно сохранять природную красоту каждого человека. И, конечно, это в первую очередь методики коллагеностимуляции. Потому что поддержание здорового качества тканей – основа естественного омоложения. И сейчас, безусловно, королева инъекционных методик – это полимолочная кислота. Она позволяет использовать собственные ресурсы организма, возобновлять качество собственных тканей. Один из любимых моих препаратов – AestheFill, который не перестает удивлять меня своими возможностями, работая очень мягко, деликатно, аккуратно, и при этом очень эффективно закладывая фундамент молодости кожи.

Что для вас клиника O’LIVE?

- Клиника O’LIVE – это пространство, где каждый может найти что-то важное для себя. Радоваться своему отражению в зеркале, чувствовать себя бодрее, расслабиться после тяжелого дня. Это место, где человек может посвятить время себе, своей красоте, своему здоровью. Поэтому O’LIVE для меня – это место комплексного подхода.

Безусловно, наше сердце – это эстетическая медицина и косметология. И действительно, мы здесь самые первые, самая большая клиника эстетической медицины. Так как для меня это родная стихия, мы применяем здесь самые передовые и хорошо проверенные технологии. Развиваем лазерную медицину, потому что эстетическая медицина сейчас без аппаратной в принципе невозможна.

За годы работы мы обросли теми необходимыми специальностями, которые помогают в нашей работе. Это гинекология, эндокринология, потому что красота – это прежде всего здоровье изнутри. Для решения вопросов здоровья кожи у нас целое отделение дерматологии, так как она неразрывно связана с косметологией. И здесь мы хотим развиваться еще больше. Поэтому в работе мы используем цифровую дерматоскопию. Бьюти направление – это косметология, массаж, стилисты, маникюр. Попадая в клинику, вы получаете комплексное решение практически всех основных задач.

O’LIVE помогает мне сохранять молодость, поддерживать качество жизни так, чтобы я могла потом в 60, 70 и в 80 лет ходить в горы, вести активный образ жизни. Я, например, запланировала встречать свое 90-летие на пике какой-нибудь горы!

В клинике мы делаем технологии, которые продляют качественную жизнь и сохраняют естественную красоту, доступными для людей.

Еще одно направление работы – наука – это тоже моя страсть и жизнь, в O’LIVE мы много занимаемся апробациями, исследованиями, особенностями новых методик работы с препаратами. Это дает нам право с уверенностью утверждать, что мы предлагаем нашим посетителям действительно лучшие процедуры и манипуляции.

O’LIVE – пространство моего развития, совершенствования и применения современных технологий, адаптация новых подходов и открытий в методики, доступные каждому.

Контакты:

Адрес клиники O’LIVE – Н.Новгород, ул. Тимирязева, 31А, 4 этаж

Наши контакты – 8 (831) 2-000-077

Полезные ссылки: https://olive-nn.ru/services/, https://vk.com/olivenn

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