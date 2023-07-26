Проверка слуха: На Нижний Новгород надвигается тропическая жара

В пятницу и субботу ожидается до +32, местами до +34 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

28 и 29 июля синоптики прогнозируют изнуряющую жару в ряде российских регионов. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Ульяновской области, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Чувашии, а также на Таймыре и Сахалине температура воздуха в дневные часы может составлять от +30 до +39 градусов, причем конкретно в обозначенных регионах Приволжья в пятницу и субботу температура воздуха может достигать +37 градусов. Получается, что и в Нижнем Новгороде возможны температуры, близкие к рекордным? На этот вопрос корреспонденту «КП-Нижний Новгород» ответила начальник отдела ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

По словам специалиста, потепление действительно ожидается, но о рекордах говорить не приходится.

- 39-градусную жару нижегородские синоптики точно не прогнозируют. В ближайшие дни, до субботы, включительно, ожидается +29...+32 градуса, местами может доходить до +34 градусов. В основном ожидается переменная облачность. В эти три дня возможны кратковременные небольшие редкие дожди. Очень высокими будут ночные температуры — до +17...+19 и даже +20 градусов. В воскресенье ожидается ослабление жары, - рассказала Мокеева.

Что касается 37-градусной жары в Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Кировской и Удмуртской областях, такого прогноза «Верхне-Волжское УГМС» тоже пока не дает, ожидается до + 34 градусов.

Напомним, что россиян уже не впервые пугают экстремально жарким летом. Всему виной прогноз британских специалистов МетОфиса, согласно которому эффекты феномена «Эль Ниньо» этим летом могут достигнуть умеренных широт Северного полушария. Тем не менее, прошло уже больше половины лета, а критических температур за окном не наблюдается.

- Да, такое явление, как «Эль Ниньо», имеет место быть. Однако в общей системе циркуляции атмосферы бывают и другие явления, в том числе источники местной циркуляции. На фоне глобальных значений интенсивность и ускорение изменения климата в наших широтах гораздо больше проявляются, чем по всей России, - объяснила специалист.