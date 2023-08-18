Елена Кудашкина, врач клиники управления здоровьем и эстетикой Preventamed

Елена Кудашкина, главный врач клиники Preventamed.

Елена Владимировна Кудашкина - врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог, основатель, главный врач и генеральный директор клиники Preventamed, спикер и врач-методист учебно-методического центра Превента Профи, Член Ассоциации врачей интегральной превентивной и антивозрастной медицины «Preventage», член национальной аюрведической медицинской ассоциации.

Елена Кудашкина в стенах своей клиники-бутика.

Елена Кудашкина пришла в медицину не случайно: ее вдохновила мама Ираида Валентиновна Бовырина. Заслуженный врач России, она всю жизнь совершенствовала навыки в терапии и воспитала дочь с желанием помогать людям и спасать их жизни.

Первые шаги от теории к практике Елена Владимировна сделала в геронтологическом центре. Получив опыт общения с возрастными пациентами, многие из которых имеют инвалидность, начинающий врач решила заняться расширением специализации. Теперь ее интересовали еще и дерматология и косметология.

Следующим этапом развития специалиста стала серьезная практика в государственном медицинском центре «Врачебная косметология» при высшем учебном заведении. Елена Кудашкина значительно усовершенствовала профессиональные навыки, успешно освоила технологии бьюти-индустрии и определила для себя первоочередной принцип работы – «красота через здоровье».

В 2005 году Елена Кудашкина, уже опытный специалист в сфере медицины, получила диплом экономиста и открыла первый кабинет врачебной практики. Еще через два года она представила нижегородцам быстро зарекомендовавшую себя клинику эстетической медицины «Евромедика».

Постоянное совершенствование навыков, изучение мирового опыта и повышение компетенции позволило Елене Кудашкиной не только получить заслуженную славу Врача с большой буквы, к которому приезжают пациенты со всей страны. Сегодня она сама готовит специалистов в учебно-методическом центре, выпуская профессионалов в области косметологии и профилактической восстановительной медицины.

Елена Кудашкина – одна из первых врачей превентивной медицины в Нижнем Новгороде.

Имея 5 подтвержденных специальностей и более 150 дипломов, удостоверений и сертификатов по направлению эстетической и антивозрастной медицины, пройдя стажировку в институте антивозрастной интегративной медицины PreventAge, школе профессора Калинченко, а также изучив научные разработки и тенденции Минздрава, Елена Кудашкина пришла к решению создать передовое медицинское пространство на базе собственной клиники. Ребрендинг и переформатирование «Евромедики» были призваны трансформировать сознание врачей и пациентов в подходе к лечению и оздоровлению. Результатом многолетней работы Елены Кудашкиной и ее команды стало создание уникального для Нижегородской области центра превентивной персонализированной медицины. Его специфика - в инновационном подходе к сохранению красоты и здоровья человека. Сегодня детище Елены Кудашкиной – Preventamed – больше, чем просто клиника. Это философия здорового образа жизни и активного долголетия.

Еще один проект Елены Владимировны – учебно-методический центр, в стенах которого растет новое поколение специалистов в сфере медицины, готовых вывести оказание услуг здравоохранения на качественно новый уровень.

Если вы разделяете философию Preventamed и цените труд врачей, развивающих направление профилактики болезней, а также верите в активное долголетие, поддержите Елену Кудашкину в номинации «Лучший врач» на конкурсе «Клиника года – 2023», организованном газетой «Комсомольская правда – Нижний Новгород»!

Веб-сайт https://preventamed.ru/

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