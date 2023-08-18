Клиника управления здоровьем и эстетикой Preventamed

Клиника Preventamed.

Preventamed – уникальная для Нижнего Новгорода клиника превентивной медицины, ставящая целью не только лечение имеющихся болезней, но и активную профилактику, обучение пациентов здоровому и счастливому образу жизни. В этом специалистам помогают лучшие мировые практики и инновационное оборудование, 20 лет практики, авторские протоколы и холистический подход.

С момента открытия клиника-бутик Preventamed не только лечит и улучшает эстетический статус пациентов, но и постоянно расширяет спектр уникальных услуг, обеспечивая жителей города качественной медицинской помощью.

В 2021 году заслуги клиники были отмечены престижной номинацией института антивозрастной превентивной медицины PreventAge: ее признали первой и лучшей в сфере превентивной медицины!

Сегодня в числе услуг клиники Preventamed – востребованное и перспективное направление оздоровления: медицинская детоксикация. Благодаря объединению лучших западных и восточных технологий специалисты клиники разработали высокоэффективный рецепт восстановления организма. Также в клинике реализованы комплексы по профилактике и реабилитации опорно-двигательной системы методами остеопатии и аппаратной кинезиотерапии, программы психологической коррекции, протоколы по диетологии и нутрициологии на базе функционального питания и другие комплексные решения эстетических проблем с доказанной эффективностью.

Таким образом авторские протоколы клиники обеспечивают реализацию холистического подхода в лечении человека и улучшении его самочувствия.

Ссылка на видео-презентацию клиники:

Клиника Preventamed - YouTube

Наряду с оказанием помощи людям Preventamed делает свой вклад в защиту окружающей среды. Клиника организовала плановую сдачу вторсырья, чтобы сохранить экологию. Помогая планете, компания помогает и каждому человеку в отдельности, ведь от состояния окружающей среды зависит и здоровье людей.

Клиника уделяет внимание и сохранению архитектурного и исторического наследия Нижнего Новгорода. Ее силами возрождено одно из красивейших зданий XIX века, расположенное в самом сердце города. Сегодня, приходя в Preventamed, клинику-бутик для комфорта и активного долголетия, пациент не только получает высококвалифицированную помощь, но и эстетическое удовольствие от пребывания в уникальной атмосфере купеческого особняка. Авторы проекта, основатель клиники Елена Кудашкина и руководитель дизайнерского агентства «Диверсия» Алла Петровичева, объединили свои усилия в создании такого пространства, которое делает каждый визит к врачу или косметологу приятнее, настраивая человека на выздоровление и повышая эффективность процедур на психоэмоциональном и энергетическом уровнях.

Для комфорта пациентов в Preventamed оборудованы мягкие зоны с видеогидами, источники чистой питьевой воды и водородный пурифайер, проведено внутриклиническое телевидение, помогающее посетителям узнать больше о модификации образа жизни и активном долголетии.

Команда врачей Preventamed.

Предотвратить болезнь – гораздо эффективнее, чем бороться с ее последствиями! Клиника управления здоровьем и эстетикой Preventamed делает все возможное для развития принципов превентивной медицины и здорового образа жизни. Если вам близки наши взгляды и цели, поддержите нас в конкурсе «Клиника года - 2023», организованном газетой «Комсомольская правда – Нижний Новгород». Приглашаем вас активно поддерживать наших специалистов: пусть это будет вашей благодарностью за их профессионализм, чуткость и самоотверженный труд!

Веб-сайт https://preventamed.ru/

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