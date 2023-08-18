Клиника управления здоровьем и эстетикой Preventamed предлагает инновационный подход к эстетической медицине. Наш 20-летний опыт показал, что без учета состояния здоровья не удастся сохранить эстетику лица и тела. Поэтому сегодня мы улучшаем эстетический статус пациентов через модификацию образа жизни и биохакинг.

Клиника управления здоровьем и эстетикой Preventamed.

Клиника работает по стандартам превентивной персонализированной медицины и предлагает пациентам не только косметологические методы лечения, но и терапевтические авторские протоколы индивидуально для каждого пациента.

У нас ведут прием не только врачи-косметологи, но и эндокринологи, гастроэнтерологи, диетологи, остеопаты, гинекологи, психотерапевты и т.д. Все это позволяет нам обеспечивать интеллектуальный подход к красоте и здоровью пациентов.

Команда врачей клиники Preventamed.

Кроме того, все врачи клиники Preventamed имеют несколько действующих специализаций и являются дипломированными специалистами превентивной медицины, что позволяет им не только восстанавливать эстетику лица и тела, но и предотвращать различные признаки старения, позволяя человеку выглядеть на 30 лет в любом возрасте!

В наши авторские протоколы лечения и диагностики включены лучшие мировые методики медицин всего мира. Перед приемом врача-косметолога мы проводим комплексную диагностику организма, чтобы определить общее состояние организма, смоделировать результаты косметических процедур и составить программу лечения. По итогу консультации пациент получает на руки персонализированный эстетический паспорт со стартовыми рекомендациями, результатами обследований и планом оздоровления и совершенствования лица и тела на ближайший год.

3D-диагностика кожи лица - методика оценки состояния кожи и моделирования результатов косметологических процедур.

Если вы ищете инновационный и персонализированный подход к эстетической медицине - голосуйте за клинику Preventamed в номинации "Услуги по интеллектуальной косметологии" на конкурсе «Клиника года – 2023», организованном газетой «Комсомольская правда – Нижний Новгород»!

Веб-сайт https://preventamed.ru/

Реклама. ООО «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА