То ли гриб, то ли клубника со сливками: туристы наткнулись на нечто странное в Керженском заповеднике

Странный гриб нашли в Керженском заповеднике. Фото: Евгения Вострикова.

Гуляя по территории Керженского заповедника, туристы из Нижнего Новгорода наткнулись на странный гриб. Он рос на обочине тропы «Вишенское болото». По незнанию можно впасть в ступор или принять увиденное за галлюцинацию — гриб будто бы испускает из шляпки капли крови. Нижегородка, заметившая диковинный гриб, ничуть не растерялась и сфотографировала его, чтобы узнать больше от специалистов. Находка не относится к перечню краснокнижных грибов, тем не менее, многим было бы интересно узнать об этом больше.

Гриб сфотографировали и показали снимок специалистам. Фото: Евгения Вострикова.

- По снимку мы определили, что это гиднеллум Пека. За выделяющиеся поверхности молодого плодового тела ярко-красные капли жидкости этот гриб называют «кровоточащий», «клубника со сливками». Гиднеллум растет на песчаных почвах, встречается редко. Гриб в пищу не пригоден из-за горького вкуса и резиноподобной консистенции, - рассказали в заповеднике.

К слову, в ближайшее время по окраинам болот, на обочинах дорог и в хвойных лесах можно будет встретить ежовик пестрый, который является скоро можно будет нередко встретить родственным гиднеллуму. Этот гриб иногда растет большими скоплениями и многие посетители заповедника его уже встречали.

Нижегородцам напоминают, что на экотропах нельзя собирать растения и грибы. Можно сфотографировать их и передать специалистам информацию о находке. Это может помочь в изучении заповедной природы.

На заповедных тропах нельзя срывать растения и ягоды. Фото: Евгения Вострикова.

Обнаружившая «кровоточащий» гриб нижегородка в целом осталась довольна прогулкой по заповеднику.

- Мы в восторге! Особенно от тропы по болоту. Там же увидели вот такой необычный гриб. Отдельное спасибо за музей и фигурки животных, такая прелесть, как живые, и гораздо лучше чучел. Спасибо за вашу работу! Успехов в развитии, обязательно вернёмся ещё, - написала она в своем отзыве.

Ранее сообщалось, что в нижегородском парке «Швейцария» нашли краснокнижный гриб-баран.