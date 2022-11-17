Краснокнижный гриб-баран впервые обнаружили в нижегородском парке «Швейцария»

Краснокнижный гриб впервые обнаружили в парке. Фото: парк "Швейцария".

Редчайший гриб, имеющий научное название грифола курчавая, встретили в Нижнем Новгороде на территории парка «Швейцария». В быту его называют гриб-баран, маитаке или танцующий гриб. Встречается он настолько редко, что занесен в Красную книгу России. Внешне гриб напоминает кучерявую баранью спину, отсюда и название — гриб-баран. Еще его нередко сравнивают с кустом экзотического растения.

- Не сказать, что это сенсация, но однозначно – редчайшее явление для городского паркового пространства. Диковинную находку обнаружил садовник парка, выполняя санитарно-оздоровительные работы в дубовой роще. По его словам, гриб располагался на земле недалеко от старого дуба с южной стороны. Само дерево выглядит ослабленным, на корневых лапах его имеются «сухобочины», на стволе – «желваки», - рассказали представители парка.

Гриб-баран рос у основания ослабленного дуба. Фото: парк "Швейцария".

Гриб этот съедобный, по весу может достигать до 10 килограммов. Может использоваться, в том числе, для создания лекарств. И все-таки любителям тихой охоты радоваться рано — сбор этих грибов запрещен, они слишком редкие. Данный экземпляр, правда, сотрудникам парка пришлось срезать для изучения. Все-таки никаких подтверждений тому, что в «Швейцарии» водятся грибы-бараны, нет. Иными словами, такой гриб обнаружен здесь впервые — настоящее открытие не только для парка, но и в целом для города!

Сбор таких грибов запрещен. Фото: парк "Швейцария".

- Возвращаясь к нашему «барану», отметим как правило: «При встрече на территории парка грибов, похожих на подобный вид, необходимо сообщить в администрацию парка». И напоминаем, что уничтожение или умышленное повреждение грибов и растений, занесённых в Красную книгу, преследуется по закону, - добавили в «Швейцарии».

В заключение сотрудники «Швейцарии» пообещали и дальше рассказывать о краснокнижных экземплярах, имеющихся на территории парка.