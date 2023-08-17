ГБУЗ НО « Детская городская поликлиника №19 Канавинского района».

В составе поликлиники имеется 3 педиатрических отделения, 2 отделения оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Кабинеты врачей полностью оснащены оборудованием в соответствии с Порядком оказания первичной медико-санитарной помощи.

В поликлинике ведёт прием полный спектр специалистов и представлены все параклинические службы.

На протяжении последних лет коллективом поликлиники проводится реорганизация её пространства в пользу функциональности и удобства для родителей и маленьких пациентов. Она преображается на глазах, а люди получают прекрасные, положительные эмоции при посещении комфортных помещений, что приносит ощутимую пользу и детям, и обществу.

Зона ожидания.

В результате проведенного ремонта организовано разделение потоков здоровых и больных пациентов путем установления перегородки и деления помещения на зоны. В каждой зоне имеются открытая регистратура, закрытое картохранилище, гардероб, санузел. Организован кабинет оказания неотложной помощи. Для удобства пребывания самых маленьких имеется комната матери и ребенка. В подразделениях предусмотрена современная система навигации и визуализации. Помещение адаптировано для маломобильных групп населения. Для обеспечения комфортности пребывания маленьких пациентов приобретена модульная мягкая мебель для зон ожидания, бизиборды и бизипуфы. Размещены автоматы по реализации холодных и горячих напитков, а также продуктов питания в индивидуальной штучной упаковке.

В День защиты детей все посетители получают подарки.

Работа Call-центра в поликлинике является одним из основных принципов «бережливого производства», так как позволяет существенно сократить время дозвона пациентов.

В 2023 году на базе поликлиники начала работать «Школа сахарного диабета», ведет ее д.м.н., профессор Елена Александровна Азова.

За высокие показатели по всем разделам медицинской деятельности Детская поликлиника №19 Канавинского района отмечена высокой наградой - «Почетным Штандартом Губернатора Нижегородской области». Учреждение также стало победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» сразу в четырёх номинациях.

Встреча коллектива с министром здравоохранения Нижегородской области Д.В. Мелик-Гусейновым.

Но главным результатом своей работы сотрудники считают укрепление здоровья своих пациентов и благодарные отзывы родителей. Практика доказала: обновленные, чистые, красивые и функциональные детские поликлиники являются точками притяжения для детей и их родителей.

КОНТАКТЫ

Сайт: http://dgp19.ru/

Call-центр: (831) 281-19-19.

Горячая линия: 8 (903)-044-11-07.

Реклама. Батурина Елена Геннадьевна. ИНН 526202435604

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