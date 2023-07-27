Прошёл 800 км и повстречал десяток медведей: Нижегородец отправился пешком в путешествие вокруг Байкала

Турист-экстримал отправился в путешествие с 10 июня. Фото: Влад Повеликин (@povelikin_vlad).

Нижегородец Владислав Повеликин, который несколько лет назад сумел добраться до Владивостока на велосипеде за полгода, отправился в новое тревел-путешествие по России. На этот раз мужчина бросил себе вызов – за три месяца обойти пешком две тысячи километров вокруг Байкала. Турист-экстримал отправился в путешествие с 10 июня и уже прошёл практически половину пути, за его спиной насчитывается более 800 километров.

– Я нахожусь в Хакусах – это местный курорт, лечебница со времен Советского Союза. Здесь стоит сотовая вышка и, если посмотреть по карте, то это последняя точка, на которой будет связь. Сейчас на моем пути начнется национальный парк, где мишки, где мало людей и где вообще нет троп, – рассказал «КП-Нижний Новгород» путешественник Влад Повеликин. – Следующая точка со связью будет через две-три недели в Чивыркуйском заливе и посёлке Усть-Баргузин, там уже туристические места.

За день Влад проходит 20-40 километров. Фото: Влад Повеликин (@povelikin_vlad).

В день проходит по 20-40 км

На протяжении всего своего пути Влад ведёт блог и рассказывает подписчикам о своих передвижениях. Так, благодаря соцсетям, можно понять, что в сторону Байкала из Нижнего Новгорода Влад добрался автостопом за шесть дней, а уже из посёлка Листвянка вышел на запланированный маршрут. Путь вокруг Байкала нижегородец проложил по часовой стрелке через населенные пункты: Северобайкальск, Нижнеангарск, Усть-Баргузин, Слюдянка, Култук.

В зависимости от местности за день Влад проходит 20-40 километров. Ночует он преимущественно в палатке, воду берет из Байкала, а питается частенько сублиматами, благо он сам вегетарианец.

Ночует он преимущественно в палатке. Фото: Влад Повеликин (@povelikin_vlad).

– В это путешествие периодически в разные посёлки и города будут приходить посылки с сублиматами. Оттуда мы еду будем забирать и частично питаться ей. Также будем готовить гречу, макароны, есть овощи и фрукты, – рассказывал ранее путешественник.

За спиной снаряжение, а в руке камера

В такой поход Влад, естественно, отправился не налегке. Помимо палатки и вещей первой необходимости, у него с собой есть компактная надувная лодочка для того, чтобы переплывать протоки и те места, где никак не пройти вброд. В рюкзаке есть и солнечные батареи, чтобы подзаряжать телефон для съемок путешествия и монтажа видео.

– Плюс съёмки и монтаж видео каждый день. Часть дня идёшь, часть снимаешь, часть монтируешь. По опыту путешествия во Владивосток, блоггерская деятельность занимает до 50 процентов времени. Мало пройти Байкал – надо его показать, а это время, – отметил Влад Повеликин.

Он прошел уже более 800 километров. Фото: Влад Повеликин (@povelikin_vlad).

Путь вокруг Байкала не из простых, поэтому и повлиять на дальнейшее передвижение по маршруту могут различные обстоятельства, которые никак не зависят от самого путешественника. Например, если возникнут пожары, то и на территорию заповедника пропуска не будет.

– Тут глупо будет сквозь кордоны егерей и орды животных рваться в тайгу дальше по маршруту, если лес гореть будет. Высок риск сгореть, задохнуться от дыма и наткнуться на агрессивное кочующее животное, – объяснял нижегородец.

мужчина ведет блог о путешествии. Фото: Влад Повеликин (@povelikin_vlad).

Натыкается на следы медведя каждый день

Почти за 50 дней своего путешествия Влад Повеликин видел много нерп, несметное количество оленей и косуль, пару раз встречал змей-щитомордников в лесу и натыкался на более 10 медведей.

– Пока что медведь попадается адекватный. Вот вчера на тропе видел здоровую рыбину длиной в 40 сантиметров и диаметром в 15 сантиметров. Скорее всего, медведь поймал эту жирную рыбу, отгрыз ей голову, а затем его кто-то спугнул, а добыча так и осталась валяться на пути, – рассказал «Комсомолке» Влад. – Медведь ходит, следы каждый день видим. Это его природа, его стезя, а я здесь лишь гость, поэтому отношусь уважительно, соблюдая правила. Пахну и шумлю. Он меня слышит и уходит.

Связи почти нет. Фото: Влад Повеликин (@povelikin_vlad).

Для отпугивания медведей и других нежданных зверей у нижегородца есть целый набор. Например, он прихватил с собой три японских фальшфейера, горят они по 5-6 минут каждый. Есть пусковое устройство «Сигнал охотника», а к нему 12 патронов из них шесть шумовых, которые выдают сноп искр с гулким звуком и есть сигнальные патроны как ракетница.

– Один раз использовал ракетницу для того, чтобы обратить внимание рыбаков. Они через реку меня перекинули в одном месте, – объяснил журналисту «Комсомолки» путешественник. – Ещё есть два баллона перцовки, подойдут на ближнем контакте с медведем, когда он подходит на метр или полтора.

Еды пока в достатке

Одна из последних напастей, с которой пришлось столкнуться путешественнику, – это нашествие комаров. По словам Влада, когда двигаешь рукой в воздухе, то чувствуешь, как разрезаешь комариное стадо.

– Продуктов пока достаточно. Нашел немного дошираков в зимовье по дороге. Собираю грибы. Сегодня нашёл здоровый белый и много молодых лисичек. Прямо сейчас ими ужинаю. Ещё подбираю смородиновые и малиновые листы для чая. Кроссовки разваливаются всё больше. Каждый день вспоминаю почту России... Надеюсь, в Усть-Баргузин приедут новые боты. Но скорее всего в процессе уже придётся перейти на сандалии с носками, – написал в своем блоге нижегородец 24 июля.