«Путешествие наедине с собой»: Нижегородец преодолел на велосипеде более 13 тысяч км и добрался до Владивостока

Путешествие заняло почти 7 месяцев. Фото: Влад Повеликин (https://www.instagram.com/povelikin_vlad/).
Нижегородец Влад Повеликин совершил настоящее трэвел-путешествие по России продолжительностью примерно в 190 дней и длиной в 13 300 километров. Молодой человек отправился в путь 1 июня из Нижнего Новгорода и, наконец, 7 декабря добрался до конечной точки – Владивостока. На протяжении всей своей поездки Влад вёл свой блог и рассказывал подписчикам о происходящем.
- У меня сейчас состояние гулкого счастья и радости. Мне кажется, очень повезёт людям, которые смогут пообщаться со мной в ближайшее время и ощутить мои эмоции, потому что изнутри прямо огонёк такой раздирает. Будто внутренний реактор работает, такое проживаешь не часто в жизни, - поделился в социальных сетях путешественник.
Вероятно, преодолевать последние 100 километров Владу было приятнее всего, ведь на улице стояла теплая погода, светило солнце и обдувал лёгкий ветерок. Также очень многие узнавали нижегородского путешественника, останавливали для общения, махали руками и улыбались.
- Ощущение как будто я дистанцию ironman (серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона – прим.) закрываю и на финишной прямой меня все друзья и семья встречают, - подчеркивает Влад.
В дороге Влад провел почти семь месяцев, за это время он увидел тысячи людей, десятки регионов и сотни городов. В этом велопутешествии нижегородец проехал через такие города, как Йошкар-Ола, Ижевск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Горно-Алтайск, Абакан, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Благовещенск.
Путешественник заглянул в самую глубинку нашей необъятной страны и в своем блоге показал горы Алтая, холмы и озёра Хакасии, буддийские храмы Тувы, природу Уральских гор и воды могучего Байкала. А на свой 29 День Рождения Влад посетил Саяно-Шушенскую ГЭС.
- Это путешествие наедине с собой. Такой путь имеет цену. Перед путешествием я отсек все якоря. Уволился с работы, расстался с девушкой, съехал с квартиры и продал лишние вещи, - поделился путешественник в соцсети.
Влад окончательно осознал, что это финиш его длительного путешествия только добравшись до стелы на въезде во Владивосток. В этот момент нижегородец ощутил всепоглощающее спокойствие.
- Внутри спокойная тихая радость. Я помню это чувство, оно было такое же на старте, когда я выехал в первый день, я понимал, что приеду сюда, и ощутил просто какое-то принятие себя и окружающего пространства. Мне сейчас просто, спокойно и хорошо, - делится своими впечатлениями Влад. - Всё, край земли, дальше ехать некуда, ну, если только на остров Русский и всё.
И хотя очередная цель путешественника достигнута, он признает, что это лишь первая глава в книге его жизни и впереди ещё много приключений. Сейчас Влада завалили поздравлениями со всех сторон: люди пишут ему в блог, личные сообщения и даже звонят, а он лишь улыбается и продолжает благодарить людей за поддержку.
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