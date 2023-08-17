Стойкина Елена Васильевна, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода»

Стойкина Елена Васильевна, врач-офтальмолог детской поликлиники №19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода.

Стойкина Елена Васильевна, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, работает в ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода» с 2020 года.

Елена Васильевна уверена, что в детской поликлинике специалист, любящий свое дело, обязан быть высококлассным диагностом, добрым «Айболитом» и просто запоминающимся другом, к которому обязательно хотелось бы прийти во второй раз маленькому пациенту.

Елена Васильевна владеет навыками проведения современной аппаратной диагностики патологий зрительной системы у детей.

В области практической деятельности доктора прежде всего находится лечение прогрессирующей миопии - массовой болезни подрастающих детей в эпоху цифровизации, лечение воспалительных заболеваний глаз и зрительного нерва, коррекция нарушений аккомодации, безоперационное лечение косоглазия.

Елена Васильевна за время своей работы в детской поликлинике смогла решить проблему функциональных амблиопий, а по-народному «ленивого глаза» у детей, - она выявляет амблиопии на ранних стадиях, обучает родителей «домашнему» лечению амблиопии, контролирует выявленную группу детей ежемесячно до получения ожидаемых результатов зрения, продолжает наблюдать этих детей и после достижения результата.

Помимо лечебного процесса, Елена Васильевна проводит большую разъяснительную работу с родителями: на приеме она сопровождает диагностические манипуляции подробным объяснением, расшифровывает диагноз понятными терминами, рассказывает о возможных причинах выявленных нарушений и о том, как текущий образ жизни пациента влияет на развитие заболевания, обучает родителей технике массажа слезного мешка при врожденном дакриоцистите. С ее приема родители маленьких пациентов выходят с ясным пониманием того, что, как и почему нужно сделать, чтобы улучшить или сохранить зрение.

Доктор признается: «Люблю свою профессию за творчество, за постоянное общение с людьми, особенно с маленькими пациентами, и за то, что получаю удовольствие, когда говорю родителям, что достигнута желаемая острота зрения, то есть ребенок видит окружающий мир полноценным и во всех красках. Особенно радует, когда достигнута стабилизация прогрессирования миопии».

Елена Васильевна творческий, любознательный человек. Регулярно повышает свою квалификацию, учится на курсах усовершенствования, посещает узкие тематические конференции, проходит онлайн-обучение на профессиональных платформах. Является действующим членом Ассоциации офтальмологов страбизмологов (АОС).

На протяжении последних 7 лет Елена Васильевна осуществляет консультирование плановых и экстренных пациентов, находящихся на лечении в неврологическом отделении Детской клинической больницы №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода. Совместно с врачами-неврологами детской больницы она участвовала в диагностике и назначении лечения при сложных случаях нейроофтальмологической патологии: это и воспалительные заболевания зрительных нервов различной этиологии, и застойные диски зрительных нервов на фоне тромбоза поперечного синуса. Благодаря доктору, на профилактическом осмотре в детской поликлинике №19 в сентябре 2022г была выявлена девочка 3-х лет с далеко зашедшими признаками внутричерепной гипертензии. В экстренном порядке ребенок поступил в неврологическое отделение Детской клинической больницы №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода, с участием Елены Васильевны проведена телемедицинская консультация в федеральной клинике, диагностирован тромбоз синуса, девочка была мгновенно переведена на лечение в нейрохирургическое отделение федеральной клиники г. Москвы Жизнь ребенка была спасена!

В условиях Детской клинической больницы №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода Елена Васильевна успешно провела неотложное хирургическое вмешательство в виде орбитотомии при осложненном течении синусита, грозившем потерей зрения ребенку, так как ранее длительное время работала офтальмологом в отделении плановой и экстренной хирургии глаза.

В трудовом коллективе Елена Васильевна пользуется уважением своих коллег. Всегда может дать совет и помочь в трудной ситуации.

Высокий профессионализм и заслуги Е.В. Стойкиной в 2023 г. отмечены Почётной грамотой Министерства здравоохранения Нижегородской области «За многолетний добросовестный труд».

Ее главный девиз обращен к родителям и к детям: «Зрение - это ценность, которую мы сохраняем и развиваем вместе с вами!»

Реклама. Батурина Елена Геннадьевна. ИНН 526202435604

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