Клиника O’LIVE (Олив)

В клинике O’LIVE основной акцент делается на улучшение качества жизни, сохранении молодости, красоты и активного долголетия.

Наш возраст определяется не просто количеством прожитых лет, а тем, как вы себя чувствуете, интересуетесь жизнью и говорите своим мечтам «Да». И для этого нужен системный подход к своему здоровью, который обеспечивает клиника O’LIVE каждому гостю.

Внешняя красота невозможна без внутреннего здоровья. Именно комплексный подход к красоте, молодости и здоровью выделяет клинику O’LIVE. У нас работают врачи-эксперты в области косметологии и медицины – всего более 15 направлений. Особое внимание уделяется качественной диагностике, взаимодействию различных специалистов для разработки плана лечения или профилактики.

Для того чтобы предложить своим гостям самое лучшее, мы постоянно учимся, узнаем о самых современных технологиях в области косметологии и медицины, и наиболее эффективные внедряем у себя в клинике. В O’LIVE используется широкий парк аппаратов для косметологии и диагностики, в том числе уникальных для Нижнего Новгорода. Более 25 единиц оригинального оборудования из США и Европы позволяет специалистам клиники решать практически любые эстетические и медицинские задачи.

Для омоложения лица и тела мы можем предложить процедуры Ultherapy (Альтера) – смас-лифтинг, игольчатый RF-лифтинг на аппарате Inmode Morpheus (Морфеус). Многофункциональная лазерная система Fotona (Фотона) – лифтинг кожи лица, интимное омоложение и лечение храпа. Аппараты Endospheres Therapy (Эндосфера) и Evolve (Эвольв) – уменьшение объемов тела и целлюлита, укрепление мышечного каркаса. Одна процедура Эвольв заменяет месяц тренировок в тренажерном зале.

В арсенале врачей-косметологов клиники передовые инъекционные методики и препараты. Мы предлагаем биоревитализацию, мезотерапию, ботулинотерапию и уникальную технологию естественного омоложения лица и тела. Используется препарат AestheFill на основе полимолочной кислоты. Он стимулирует выработку собственного коллагена – белка молодости. За счет собственных ресурсов организма улучшается качество кожи. Она становится более подтянутой, ровной и упругой. И что немаловажно, вы сохраняете свою индивидуальность, препарат не меняет черты лица. Благодаря нарастающему эффекту, процесс омоложения происходит незаметным, естественным образом и сохраняется до 1,5-2 лет. Поэтому процедура коллагеностимуляции подходит не только женщинам, но и мужчинам.

В клинике O’LIVE для удобства наших пациентов разработаны комплексные программы для обследования по разным направлениям – чекапы здоровья. Мы рекомендуем регулярно проходить диагностику. Формула Гиппократа «Болезнь легче предупредить, чем лечить» актуальна и сегодня.

Мы убеждены, что забота о себе, здоровый образ жизни – это то, что должно стать жизненной нормой. Высокое качество жизни включает и высокое качество услуг, которыми вы пользуетесь. Его вы найдете в клинике здоровья и красоты O’LIVE.

В клинике O’LIVE представлены следующие направления:

Диагностика состояния кожи: ее качество и здоровье на аппаратах FotoFinder и Antera.

FotoFinder - это единственный в мире аппарат для максимально точной диагностики состояния кожи с использованием искусственного интеллекта.

Врачебная косметология: профилактика и лечение возрастных изменений, устранение эстетических недостатков

Кардиология

Оториноларингология

Безоперационное лечение храпа NightLase на лазерном аппарате Fotona (США)

Гастроэнтерология

Гинекология

Травматология-ортопедия

Дерматовенерология

Эндокринология

Педиатрия

Общая терапия

Хирургия (малоинвазивные операции)

Дневной стационар

Физиотерапия

Анализы, УЗИ, комплексные программы обследования и лечения

Массаж

Студия стиля и ногтевого сервиса.

Адрес клиники O’LIVE – Н.Новгород, ул. Тимирязева, 31А, 4 этаж

Наши контакты – 8 (831) 2-000-077

Полезные ссылки: https://olive-nn.ru/services/, https://vk.com/olivenn, https://t.me/olivebeautyandmed

Реклама. ООО «Клиника эстетической медицины»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА