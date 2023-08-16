Клиника O’LIVE (Олив)

Клиника O’LIVE – это тысяча квадратных метров красоты и здоровья в самом центре города, просторные светлые кабинеты. Вас встречает администратор, который дарит искреннюю улыбку, заполняет все документы и предлагает чай или кофе. Комфортная атмосфера, спокойная музыка располагает к релаксу. Мысли о работе и незаконченных делах уходят на задний план.

Забота о пациентах проявляется не только в мелочах. В первую очередь во внимательном отношении к пожеланиям и задачам пациента. Врач на консультации и во время проведения процедуры все подробно объясняет, комментирует все свои действия.

В O’LIVE работают врачи-эксперты в области косметологии и медицины. Зачастую наши гости впервые обращаются к нам за внешней молодостью, которая невозможна без внутреннего здоровья. Поэтому в клинике применяется интегративный подход. Особое внимание уделяется качественной диагностике и взаимодействию различных специалистов для составления оптимального плана лечения – индивидуального маршрута красоты и здоровья, основанного на задаче и пожеланиях пациента.

Диагностика и анализы – основа для правильного лечения. Наши пациенты могут провести даже самые сложные и редкие анализы в нашей клинике. Мы сотрудничаем с лабораториями Chromolab, MyGenetics, Immunohealth, Инвитро и Гемохелп.

В клинике собрано более 25 оригинальных аппаратов из США и Европы. Все это позволяет пациенту решить практически любой вопрос, как эстетический, так и медицинский.

Диагностика новообразований кожи в O’LIVE проводится на уникальном аппарате FotoFinder. Это единственный в мире аппарат для максимально точной диагностики состояния кожи с использованием искусственного интеллекта. Он позволяет создать цифровую карту всех родинок на теле. ИИ определяет меланому по дерматоскопическому снимку в 95% случаев. А это значит, что можно выявить проблемные новообразования на раннем этапе и предотвратить заболевание.

В O’LIVE используется принципиально новый подход к контурной пластике. Естественное омоложение, лифтинг кожи лица и тела достигается с помощью активной стимуляции собственного коллагена. Применяется препарат AestheFill корейского производства. Он экологичен, так как создан на основе кукурузного крахмала, и представляет собой полимолочную кислоту, которая полностью выводится из организма. AestheFill действует постепенно, основательно закладывая фундамент молодости кожи. За счет нарастающего эффекта процесс омоложения проходит незаметным, естественным образом и сохраняется до 1,5-2 лет. Поэтому процедура коллагеностимуляции рекомендована не только женщинам, но и мужчинам.

Применение инновационных методик улучшает качество жизни наших пациентов. «Доктор, я чувствую, что ничего не чувствую», - частая жалоба женщин после родов. Для решения деликатного вопроса гинекологи O’LIVE проводят процедуру интимного омоложения на ультрасовременном безопасном лазере Fotona. Это амбулаторная, безболезненная процедура.

Приятное впечатление о посещении клиники дополнят удобное расположение в центре города и бесплатная охраняемая парковка. Благодаря сотрудничеству с World Class «Пушкинский», есть возможность полноценно поесть в кафе клуба или доставить блюдо в клинику. Также можно получить бесплатный гостевой визит в фитнес-клуб.

Передовые технологии, профессионализм специалистов и стремление сделать все процедуры максимально безболезненными, высокое качество услуг и душевная атмосфера – все это вы найдете в клинике красоты и здоровья O’LIVE.

В клинике O’LIVE представлены следующие направления:

Диагностика состояния кожи: ее качество и здоровье на аппаратах FotoFinder и Antera.

Врачебная косметология: профилактика и лечение возрастных изменений, устранение эстетических недостатков

Кардиология

Оториноларингология

Безоперационное лечение храпа NightLase на лазерном аппарате Fotona (США)

Гастроэнтерология

Гинекология

Травматология-ортопедия

Дерматовенерология

Эндокринология

Педиатрия

Общая терапия

Хирургия (малоинвазивные операции)

Дневной стационар

Физиотерапия

Анализы, УЗИ, комплексные программы обследования и лечения

Массаж, студия стиля и ногтевого сервиса.

Адрес клиники O’LIVE – Н.Новгород, ул. Тимирязева, 31А, 4 этаж

Наши контакты – 8 (831) 2-000-077

Полезные ссылки: https://olive-nn.ru/services/, https://vk.com/olivenn

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