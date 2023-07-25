«Я испугался»: Гидроциклист, который проехался по людям во время заплыва на Волге, объяснил свой поступок

В Нижнем Новгороде задержали гонщика на гидроцикле, проехавшегося по головам пловцов. Фото: Кадр видео

В Нижнем Новгороде задержали владельца гидроцикла, который проехался по толпе спортсменов во время заплыва на Волге. Об этом сообщили в региональном управлении транспортной полиции.

Гонщиком оказался 39-летний житель Дзержинска. Его удалось отследить по камерам, которые засекли, как он со спутницей отправляется на гидроцикле с лодочной станции и как возвращается туда после инцидента.

Напомним, инцидент произошел 23 июля во время массового заплыва через Волгу X-Waters. Когда сотни людей преодолевали дистанцию в 1 километр, по толпе спортсменов на высокой скорости промчался гидроцикл, на котором сидели мужчина и женщина. По официальным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Однако в тематических сообществах спортсмены, оказавшиеся на пути гидроцикла, пишут, что получили ссадины и синяки и вообще сильно испугались.

Сразу после случившегося гидроцикл пытались догнать служебные катера, но он умчался на огромной скорости в сторону Дзержинска. Поиски нарушителя заняли около суток.

Когда к мужчине нагрянули полицейские, он не стал отпираться и во всем признался.

- Мы ехали на гидроцикле, я не знал, что там происходят мероприятие. Я испугался. Людей я не хотел сбивать ни в коем случае. За свою ситуацию я прошу большое прощение, - сказал он в отделе полиции.

На гонщика завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание по этой статьей – 7 лет лишения свободы.