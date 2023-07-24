Пронесся прямо по головам: гидроцикл переехал толпу спортсменов во время заплыва в Нижнем Новгороде

Гидроцикл проехался по толпе спортсменов во время заплыва X-WATERS в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

В Нижнем Новгороде 23 июля во время международного массового заплыва через Волгу X-WATERS произошло ЧП: прямо по толпе пловцов по реке промчался гидроцикл. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Нижний №1».

Как рассказали участники заплыва, инцидент произошел во время дистанции 1 километр. По словам очевидцев, сначала этот гидроцикл проехал в одну сторону вдоль береговой линии, а затем уже посередине реки, прямо по головам спортсменов. Кто-то снял видео и выложил в сеть. На кадрах видно, как пара на водном мотоцикле на огромной скорость пересекает группу плывущих людей. За ним тут же выдвинулись два катера с «крякалкой», но гидроцикл быстро покинул место происшествия.

- Наблюдала эту картину с берега, это был полный …! Все хватались за головы, было очень страшно! Он действительно сначала на огромной скорости пролетел возле берега, и уже тогда возникли вопросы «почему его ни кто не остановил? почему допустили, что он проехал два раза!» Могло бы действительно закончиться очень трагично. Было видно, что попытки остановить были, гидроцикл от этого только набирал скорость, – рассказала одна из участниц соревнований.

По официальным данным организаторов заплыва и Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте, пострадавших в результате инцидента нет. Однако в тематических сообществах спортсмены, оказавшиеся на пути гидроцикла, пишут, что получили ссадины и синяки.

- Этот псих зацепил мои ноги, отбил пятку на правой ноге и оставил ссадину на икре левой ноги. Я вынырнул из воды, крикнул спасателям «Что это за сумасшедший?!» и поплыл дальше. В моменте было очень стремно, – рассказал пловец по имени Евгений.

Нарушителей сейчас разыскивает полиция, их личности устанавливаются.

Массовый заплыв X-Waters Volga 2023 состоялся в Нижнем Новгороде 23 июля. В этом году в нем приняли участие российские и иностранные пловцы – более двух тысяч человек из 170 городов России и других стран. Участники совершили три заплыва через Волгу: на 1 км, 3 км и 5 км. Среди участников также были полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.