ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России) – многопрофильное медицинское учреждение, ежегодно выполняющее около 13 тысяч операций по 14 профилям. Центр ведёт свою историю с 2001 года и на протяжении многих лет занимает первое место по выполнению квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи среди медицинских организаций Нижегородской области и пятое – среди медицинских организаций в системе ФМБА России.

Центр на протяжении многих лет занимает первое место по выполнению квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи среди медицинских организаций Нижегородской области.

Центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь жителям почти 50 регионов страны. ПОМЦ ФМБА России является одной из ведущих медицинских организаций в федеральном округе, реализующих программы трансплантации и донорства органов.

ПОМЦ ФМБА России стал первым учреждением в системе ФМБА и на территории Нижегородской области, успешно выполнившим условия сертификации Национального института качества Росздравнадзора.

Уровень подготовки кадров и технического обеспечения позволил ПОМЦ ФМБА России стать клинической базой для 19 кафедр в 4 образовательных организациях, осуществляющих подготовку врачей.

Центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь жителям почти 50 регионов страны.

По данным портала «ПроДокторов», подразделения и врачи ПОМЦ ФМБА России уже несколько лет подряд входят в топ-10 лучших государственных клиник Нижегородской области. Учреждение также стало победителем в двух номинациях конкурса «Клиника года – 2022», а клиническая больница № 3 взяла приз в номинации «Лучший региональный образец» по итогам реализации проекта «Эффективный регион».

ПОМЦ первым в России внедрил систему динамической маршрутизации для оптимизации прохождения медосмотров.

ПОМЦ ФМБА России стал первым учреждением в стране, где используется уникальная система динамической маршрутизации пациентов на базе искусственного интеллекта для оптимизации прохождения медицинских осмотров.

ПОМЦ стал также первым учреждением в системе ФМБА и на территории Нижегородской области, успешно выполнившим условия сертификации Национального института качества Росздравнадзора. В результате подписано соглашение с Минздравом Нижегородской области о сотрудничестве и взаимодействии в сфере обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности.

ПОМЦ ФМБА России является одной из ведущих медицинских организаций в федеральном округе, реализующих программы трансплантации и донорства органов.

С августа 2020 года ПОМЦ определен координатором деятельности 11 медицинских организаций Агентства, расположенных в Приволжском федеральном округе.

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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства» (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России).

Администрация: г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, 2.

Единая информационно-справочная служба: +7 (831) 428 81 88.

Сайт: www.pomc.ru

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